نيسان تطلق سيارتها "جوك" الجديدة

"الأرخص محليًا".. مقارنة بين بي واي دي F3 وشيري أريزو 5

طوكيو - (د ب أ):

أطلقت شركة نيسان سيارتها Juke الجديدة، التي تنتمي إلى الموديلات الصغيرة من فئة SUV.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها Juke الكروس أوفر الجديدة تأتي بطول 21ر4 متر، كما تتميز بمقدمة أنيقة مع كشافات نحيفة.

وتزدان المقصورة الداخلية بالملامح المعاصرة، مع تحديثات واسعة على القمرة، والتي تأتي بنظام ملتيميديا جديد مع شاشة قياس 3ر12 بوصة، كما ترتبط الألوان في المقصورة الداخلية مع ألوان الجسم.

وتتيح السيارة العديد من الوظائف المهمة مثل دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مع قمرة رقمية قياس 3ر12 بوصة.

ويتوفر للسيارة العديد من خيارات التجهيز مثل مقاعد ألكانتارا مع خيوط حياكة خاصة، والعديد من أنظمة القيادة المساعدة مثل محذر مغادرة حارة السير ومساعد الحفاظ على حارة السير وكاميرا الرجوع للخلف، كما حصلت السيارة على تحسينات على مجموعة التعليق لأداء أكثر راحة ورياضية.

وينضم لبرنامج طلاء السيارة ألوان جديدة منها الأصفر اللامع مع السقف الأسود، والعديد من المكونات المتباينة بنفس اللون مثل المرايا وتوسعة الرفارف وشبكة المبرد والأعمدة. ويتوفر للسيارة طاقم عجلات مصنوع من معدن خفيف بقياسات من 17 إلى 19 بوصة.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد نيسان Juke الجديدة على سواعد محرك بنزين تربو ثلاثي الأسطوانات بقوة 117 حصانا مع عزم دوران أقصى يبلغ 180 نيوتن متر.

كما تتوفر السيارة بنسخة تعتمد على نظام دفع هجين يتألف من محرك بنزين سعة 6ر1 لتر وآخر كهربائي لتوليد قوة مجموعها 143 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 205 نيوتن متر.