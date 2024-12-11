"فينفاست" الفيتنامية تطلق سيارتها VF6 الكهربائية الجديدة

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هانوي - (د ب أ):

أعلنت شركة "فينفاست" (Vinfast) عن إطلاق سيارتها VF6 الكهربائية الجديدة، التي تنتمي إلى الفئة الصغيرة من موديلات SUV.

وأوضحت الشركة الفيتنامية أن سيارتها VF6 الجديدة تأتي بطول 24ر4 متر، مشيرة إلى أنها تعتمد على سواعد محرك بقوة 130 أو 150 كيلووات، مع عزم دوران أقصى يبلغ 250 أو 310 نيوتن متر.

وفي أحسن الحالات تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8 إلى 10 ثوان.

ويستند نظام الدفع على بطارية سعة 6ر59 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يتراوح من 381 إلى 410 كلم.

وتعتمد السيارة VF6 الكهربائية في المقصورة الداخلية على مواد متينة ومستدامة، مع شاشة لمسية قياس 9ر12 بوصة.

خطوط ديناميكية

وعلى الناحية التصميمية، تتمتع السيارة بخطوط ديناميكية مع كشافات LED نحيفة وعجلات من سبائك الألومنيوم قياس 17 أو 19 بوصة، بينما تظهر اللدائن البلاستيكية على كسوة الرفارف وكسوة العتبات.

وبشكل قياسي تأتي السيارة بتقنيات القيادة الآلية من المستوى الثاني، مع وظيفة دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى كاميرا360 درجة وسقف بانورامي من الزجاج وشاشة Head-up.