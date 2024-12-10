أكثر من 38 ألف مركبة "زيرو" تم ترخيصها خلال نوفمبر الماضي

كتب- محمود أمين :

أعلنت مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر نوفمبر 2024 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 38135 مركبة كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2140 مركبة موديل 2021 و3420 مركبة موديل 2022و3529مركبة موديل2023 و10610 مركبة موديل 2024 و18436 مركبه موديل 2025

الملاكى

أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 12894سيارة ملاكي من بينها 193 سيارة موديل 2021و 347سيارة موديل 2022 و820 سيارات موديل 2023 و4462 موديل 2024 و7072موديل 2025

الدراجات النارية

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 22230 من بينها 1834 موديل 2021و 2797 دراجة موديل 2022 و 2517دراجه نارية موديل 2023 و 5456 موديل2024 و 9626 موديل 2025

نقل

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 1611سيارة من بينها 33 سيارة نقل موديل 2021 و96 موديل 2022 و 94 سيارة نقل موديل 2023 و332 سيارة موديل 2024 و 1056 موديل 2025