بعد خفض أسعارها .. نيسان صني تصبح أرخص منافسيها وتضع الجميع في موقف صعب

كتب - محمد جمال:

كشفت الصفحة الرسمية على فيسبوك لشركة نيسان إيجيبت عن خفض أسعار أول فئة أتوماتيك من نيسان صني 2025 السيدان العائلية المجمعة محليًا بالسوق المصري بقيمة 31.500 جنيه مع ثبات أسعار باقي فئات صني خلال شهر نوفمبر الجاري.

أصبحت تقدم الفئة الأولى أتوماتيك Base بالسوق المصري بسعر رسمي 695 ألف جنيه بدلًا من 726.500 جنيه.

وبعد طرح صني الأتوماتيك بهذا السعر يتوقع عددا كبير من الخبراء من أن تضع السيارة المجمعة محليًا منافسيها في موقف صعب، خاصة مع خفض أسعارها لتشعل بذلك المنافسة بفئة الطرازات الاقتصادية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز منافسي نيسان صني الجديدة بعد انخفاض أسعارها:

بي واي دي F3

تتوفر الفئة الثانية من بي واي دي F3 موديل 2025 في السوق المصري بناقل حركة أتوماتيك سعرها الرسمي 700 ألف جنيه.

تعمل بي واي دي F3 سيدان العائلية موديل 2022 الجديدة بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 108 حصان وسرعة قصوى 180 كم/س مع ناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

شيري أريزو 5

تتوفر شيري أريزو 5 في السوق المحلي خلال الشهر الجاري بثلاث فئات من التجهيزات الفئة الأولى مانيوال، و الثانية أتوماتيك سعرها 690 ألف جنيه، و715 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

تتسارع السيارة من الثبات حتي 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر لكم 100 كيلو متر.

هيونداي أكسنت RB

تباع السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2025 المجمعة محليًا بأسعار رسمية تبدأ من 755.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 785.000 جنيه، والفئة الثالثة 825.000 جنيه، والفئة الرابعة 845.000 جنيه، والفئة الخامسة 880.000 جنيه.

تعتمد هيونداي أكسنت RB المجمعة محليًا على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.