المنافسة تشتعل| "نيسان صني" 2025 الأوتوماتيك تتراجع أكثر من 30 ألف جنيه

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سيارة كورية شهيرة موديل 2017 سعرها لا يتجاوز 720 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

كشفت الصفحة الرسمية على فيسبوك لشركة نيسان إيجيبت عن خفض أسعار أول فئة أتوماتيك من نيسان صني 2025 السيدان العائلية المجمعة محليًا بالسوق المصري بقيمة 31.500 جنيه مع ثبات أسعار باقي فئات صني خلال شهر نوفمبر الجاري.

أصبحت تقدم الفئة الأولى أتوماتيك Base بالسوق المصري بسعر رسمي 695 ألف جنيه بدلًا من 726.500 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات نيسان صني التفصيلية بسوق السيارات المصري:

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لنيسان صني الجديدة:

تقدم نيسان صني بطول 4.425 مم، عرض 1.695 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2.600 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 490 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

تعتمد سيارة نيسان على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان.

تتسارع السيارة من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

تقدم نيسان صني بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD ، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.