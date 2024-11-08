نيسان تشطب 9 آلاف وظيفة بعد تراجع مبيعات سياراتها

طوكيو - (أ ب):

أعلنت شركة نيسان اليابانية للسيارات أمس الخميس، عن خسائر في أحدث ربع مالي بعد تراجع مبيعات سياراتها وارتفاع التكاليف والمخزون، مما دفعها إلى شطب تسعة آلاف وظيفة.

وأعلنت شركة نيسان موتور عن خفض القوة العاملة عالميا بواقع تسعة آلاف شخص أو نحو 6 % من موظفيها البالغ عددهم أكثر من 133 ألف موظف، وكذلك خطة لخفض طاقة الانتاج العالمية بنسبة 20 %.

ورفض المدير التنفيذي ماكوتو أوشيدا الإفصاح عن المناطق التي سوف يطالها خفض الوظائف أو إعطاء تفاصيل.

وبالنسبة للربع الثالث المنتهي في سبتمبر، حققت نيسان خسارة مقدارها 3ر9 مليار ين (60 مليون دولار)، مقابل أرباح بقيمة 7ر190 مليار ين تحققت في نفس الربع قبل عام.

وتراجعت الأرباح على أساس ربع سنوي إلى 9ر2 تريليون ين (19 مليار دولار) من 1ر3 تريليون ين.

ولم تبع طرز نيسان بشكل جيد في الولايات المتحدة، وهي أحد أكثر أسواق السيارات المربحة في العالم والتي سيطر عليها مؤخرا فورد وتويوتا وتسلا.

وقالت نيسان التي تتخذ من يوكوهاما مقرا لها، إن مبيعات النصف الأول بلغت 98ر5 تريليون ين (39 مليار دولار) بتراجع بنسبة 1 % عن أكثر من 6 تريليونات ين تحققت في نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي أرباحها من أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول 2ر19 مليار ين (124 مليون دولار) بتراجع حاد من 2ر296 مليار ين تحققت على مدار نفس الفترة من العام الماضي.