فولكس فاجن و بي إم دبليو تتفوقان على تسلا

ميونخ - (د ب أ):

واصلت مبيعات سيارات "تسلا" الكهربائية تراجعها في السوق الألمانية خلال عام 2024، وفقا لبيانات التسجيل الصادرة عن هيئة النقل البري في البلاد.

واحتلت العلامة التجارية للملياردير الأمريكي إيلون ماسك المركز الثالث هذا العام، لتأتي بعد شركتي السيارات الألمانيتين "فولكس فاجن" و"بي إم دبليو".

وتم تسجيل حوالي 49 ألفا و200 سيارة فولكس فاجن كهربائية بحتة في ألمانيا هذا العام حتى أكتوبر الأول، متقدمة بذلك على السيارات الكهربائية لـ"بي إم دابليو"، التي بلغت 33 ألفا و167 سيارة، بحسب هيئة النقل البري.

وفي المقابل بلغت تسجيلات سيارات تسلا الجديدة 31 ألفا و461 سيارة.

وتراجع أداء كل من فولكس فاجن وتسلا في سوق السيارات الكهربائية البحتة مقارنة بما كان عليه الحال قبل عام، حينما باعت العلامة التجارية الأساسية لمجموعة فولكس فاجن ما يقرب من 9400 سيارة أكثر مقارنة بهذا العام، في حين باعت تسلا 23 ألفا و300 سيارة أكثر.

وفي المقابل، تسير "بي إم دبليو" حاليا على مسار النمو في سوقها المحلية، حيث باعت 6600 سيارة أكثر مقارنة بالعام الماضي.