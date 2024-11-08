جيلي الصينية تسعى للحصول على قرض للاستحواذ على فولفو

هونج كونج - (د ب أ):

تجري مجموعة جيلي القابضة الصينية للسيارات محادثات مع بنوك دولية بهدف الحصول على قرض لإعادة تمويل قروض تتعلق بصفقة استحواذها على حصة في شركة فولفو السويدية للسيارات عام 2018.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن الشركة المملوكة للملياردير الصيني لي شوفو تسعى للحصول على قرض تزيد قيمته عن ملياري يورو (2ر2 مليار دولار) خلال الشهر الجاري.

وتأتي هذه المحادثات في الوقت الذي تسعى فيه الشركة إلى تسريع الاتجاه نحو تصنيع المزيد من السيارات الفارهة لزيادة ربحيتها، في الوقت الذي تتنافس فيه مع شركات محلية في مجال إنتاج السيارات الكهربائية.

وأصبحت جيلي من حملة الأسهم الرئيسيين في فولفو قبل ست سنوات بعد شراء 100% من أسهم شركة فولفو كار إيه بي عام 2010 من شركة فورد موتور لتعزيز وجودها في سوق السيارات العالمية.

وخفضت جيلي حصتها في فولفو إيه بي هذا العام بعد أن باعت حصة بقيمة 3ر1 مليار دولار في الشركة التي تعمل في مجال تصنيع الشاحنات في أبريل الماضي، ولكنها مازالت ثاني أكبر مساهم في الشركة.

وذكرت المصادر أن من المتوقع أن تقود مجموعة من البنوك الدولية عملية تمويل القرض، ولكن الصفقة لم تستكمل بعد، ومن الممكن أن تتغير مع استمرار المفاوضات.