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نصائح هامة للحفاظ على شحنة بطارية السيارة في الشتاء

10:59 ص الخميس 07 نوفمبر 2024

نصائح للحفاظ على شحنة بطارية السيارة في الشتاء

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ميونخ - (د ب أ):

يعد فراغ شحنة البطارية من أكثر المشاكل، التي تواجهها السيارة خلال فصل الشتاء، وذلك بسبب برودة الطقس.

تجنب المسافات القصيرة

ولمواجهة هذه المشكلة، أوصى نادي السيارات ADAC بألمانيا قائدي السيارات بتجنب قيادة السيارة لمسافات قصيرة، معللا ذلك بأن الدينامو لا يكون لديه الوقت اللازم لشحن البطارية على نحو كاف.

كما ينبغي تجنب إيقاف السيارة لفترات طويلة؛ حيث يؤدي ذلك إلى التفريغ العميق لشحنة البطارية.

وفي حالة عدم استخدام السيارة لفترة طويلة أو قيادتها لمسافات قصيرة فقط، فيجب حينئذ شحن البطارية بانتظام باستخدام شاحن مناسب.

العناية بالبطارية

ومن المهم أيضا العناية بالبطارية والحفاظ على نظافتها، لا سيما الملامس بين عمود البطارية ومشبك عمود البطارية، والذي يجب أن يكون خاليا من الأوساخ ومثبتا بإحكام.

وللحماية من التآكل، ينبغي معالجة التوصيلات باستخدام اسبراي أو شحم موصى به من قبل الشركة المصنعة للسيارة.

وكقاعدة عامة، يُراعى أن متوسط العمر الافتراضي للبطارية يبلغ حوالي أربع إلى خمس سنوات.

نصائح بطارية السيارة
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