"رباعية الدفع".. سيارة يابانية موديل 2020 سعرها لايتجاوز مليون و200 ألف جنيه

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كتب - محمد جمال:

يفضل العديد من المواطنين المقبلين على الشراء بسوق السيارات المصري، الطرازات اليابانية لشهرتها بالاعتمادية والموثوقية فضلا عن سهولة بيعها عند الحاجة.

وتعد سوبارو XV أحد السيارات اليابانية المتاحة بالسوق المصري ولها نجاح كبير بالشارع المصري، وذلك وسط الارتفاعات الكبيرة التي طالت كافة السيارات الجديدة خلال الشهور القليلة الماضية.

تباع سوبارو XV موديل 2020 المستعملة عبر منصات بيع المختلفة على مواقع الإنترنت بمتوسط سعري مليون 200 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية وعداد الكيلو متر في السعر النهائي للسيارة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات سوبارو XV التفصيلية:

المحرك

تقدم سوبارو XV لعملاء السوق المحلي بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 114حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك CTV، وتتسارع من الثبات حتى 100 كيلومتر خلال 13.8 ثانية.

يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود لكل 100 كم نحو 6.5 لتر، وتصل سرعتها القصوى 175 كيلومتر في الساعة.

الأبعاد

يبلغ الطول الكلي للسيارة الجديدة 4.445 ملم، وعرضها 1.800 ملم، وارتفاعها الإجمالي 1.595 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 220 ملم؛ تقف السيارة على إطارات معدنية رياضية قياس 17 بوصة وتصل مساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 380 لترًا مكعبًا.

الأمان

تتوفرXV بمجموعة من أنظمة الأمان في مقدمتها وسائد هوائية، نظام Eyesight الجديد الذي تمت إضافته لموديلات سوبارو، وهو نظام يطلق عليه -العين الثالثة لقائد السيارة ويحذر السائق من أي حادث عارض أثناء القيادة والتدخل في حالة عدم الاستجابة حيث يعمل على التوقف تلقائيا قبل وقوع التصادم الأمامي.

وزودت الشركة اليابانية سيارتها بنظام الثبات الديناميكي ونظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق ومثبت سرعة، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام تنبيه السائق عند تغيير حارة القيادة، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ومثبت سرعة.

التجهيزات

وعن وسائل الترفيه داخل المقصورة فقد أمدت سوبارو سيارتها بمشغل صوتي وشاشة للتحكم مقاس 6 بوصة تعمل باللمس للفئة الأولى و8 بوصات للفئتين الأعلى، مشغل أقراص مدمجة، مدخل توصيل USB- AUX، وخاصية التوصيل اللاسلكي "بلوتوث"، تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.​