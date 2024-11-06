أفضل اختيار من "مليون لـ 2 مليون جنيه".. 24 سيارة SUV جديدة متاحة بمصر

للمقبلين على شراء السيارات الـ SUV .. أرشيفية

كتب - محمد جمال:

يضم سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة عددا كبير من السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وباتت هذه الفئة من السيارات التي يفضلها العديد من المقبلين على الشراء خلال السنوات القليلة الماضية.

ويضم التقرير التالي 24 سيارة جديدة تتراوح أسعارها بين مليون حتى 2 مليون جنيه، وتنتمي هذه السيارات لعلامات صينية ويابانية وكورية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي السيارات الـ SUV الجديدة وأسعارها:

إم جي HS

تباع إم جي HS الجديدة بفئة واحدة سعرها الرسمي مليون 600 ألف جنيه.

إم جي RX5 بلس

تباع إم جي RX5 بلس بفئتين؛ الأولى سعرها مليون 490 ألف جنيه والفئة الثانية مليون 540 ألف جنيه.

بايك X7

تتوفر بايك X7 بثلاث فئات وتبدأ من مليون 545 ألف جنيه للفئة الأولى، والثانية مليون 620 ألف جنيه، والثالثة مليون 695 ألف جنيه.

بيستون T55

تقدم بيستون T55 بثلاث فئات وتبدأ أسعارها من مليون 80 ألف جنيه للفئة الأولى، والثانية مليون 135 ألف جنيه، والثالثة مليون 200 ألف جنيه.

بيستون T77

تبدأ أسعار بيستون T77 من مليون 70 ألف جنيه للفئة الأولى، والثانية مليون 160 ألف جنيه، والثالثة مليون 240 ألف جنيه.

جيتور X70 Plus

تقدم جيتور X70 Plus بفئة واحدة من التجهيزات سعرها مليون 479 ألف جنيه.

جيتور X90 Plus

تقدم جيتور X90 Plus بفئة واحدة من التجهيزات سعرها مليون 764 ألف جنيه.

جيتور داشينج

تقدم داشينج بفئتين سعرها يبدأ من مليون 409 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 689 ألف جنيه للفئة الثانية.

جيلي أوكافانجو

تتوفر جيلي أوكافانجو بفئة واحدة سعرها الرسمي مليون 769 ألف جنيه.

جيلي ستار راي

تبدأ أسعار جيلي ستار راي تبدأ من مليون 759 ألف جنيه للفئة الأولى، وتصل إلى مليون 959 ألف جنيه.

رينو أوسترال

تبدأ أسعار رينو أوسترال من مليون 535 ألف للفئة الأولى، وتصل إلى مليون 975 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزا.

رينو داستر

تبدأ أسعار رينو داستر من مليون 190 ألف حتى مليون 290 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزا.

ستروين C5

تبدأ أسعار ستروين C5 آير كروس في السوق المصري من مليون 700 حتى مليون 940 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزا.

سوزوكي جراند فيتارا

تقدم سوزوكي جراند فيتارا بفئتين؛ الأولى سعرها مليون 750 ألف جنيه، ومليون 800 ألف جنيه للفئة الثانية.

سوزوكي فرونكس

تقدم سوزوكي فرونكس بسعر يبدأ من مليون 350 ألف حتى مليون 500 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزا.

شيري تيجو 7 برو

تتوفر شيري تيجو 7 برو بسعر يبدأ من مليون 340 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 450 ألف جنيه للفئة الثانية.

شيري تيجو 8

تبدأ أسعار شيري تيجو 8 الجديدة من مليون 100 ألف، وتصل أسعارها حتى مليون 280 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزا.

شيري تيجو 8 برو

تبدأ أسعار شيري تيجو 8 برو الجديدة من مليون 570 ألف جنيه وتصل أسعارها حتى مليون 775 ألف جنيه.

شيفروليه كابتيفا

تتوفر شيفروليه كابتيفا بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون 500 و مليون 550 ألف للفئة الأعلى تجهيزا.

كي جي إم توريس

تتوفر كي جي إم توريس بفئتين؛ الأول سعرها مليون 700 ألف جيه، والثانية سعرها مليون 800 ألف جنيه.

ميتسوبيشي إكسباندر

تبدأ أسعار ميتسوبيشي إكسباندر الجديدة في السوق المصري من مليون 240 ألف للفئة الأولى و مليون 350 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزا.

هافال H6

تتوفر هافال H6 الجديدة بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون 400 للفئة الأولى، وتصل إلى مليون 680 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزا.