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تراجع أرباح بي إم دابليو في الربع الثالث من 2024

09:45 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024

بي إم دابليو

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ميونخ - (د ب أ):

تراجعت أرباح شركة "بي إم دابليو" الألمانية لصناعة السيارات في الربع الثالث من هذا العام بسبب مشكلات فنية في أنظمة المكابح وضعف في السوق الصينية المهمة.

وأعلنت الشركة اليوم الأربعاء في ميونخ أن صافي أرباح المجموعة تراجعت بنسبة 84% إلى 476 مليون يورو. وانخفضت الإيرادات بنسبة 16% إلى 4ر32 مليار يورو بسبب تراجع المبيعات.

وقد أثرت تكاليف التدابير التقنية وتوقف التسليم نتيجة مشكلات في المكابح التي توفرها شركة "كونتيننتال" على ربحية "بي إم دابليو" في قطاع أعمالها الرئيسي في تصنيع السيارات.

ونظرا لتعثر نشاط الشركة في الصين التي كانت تتسم في الماضي بنمو مرتفع، انخفض هامش الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب في قسم السيارات بمقدار 5ر7% نقطة مئوية إلى 3ر2%، وكان هذا انخفاضا أكبر مما كان يخشاه الخبراء بالفعل.

وكانت "بي إم دابليو" خفضت بالفعل توقعاتها في سبتمبر الماضي بسبب هذه المشكلات.

بي إم دابليو مبيعات السيارات عالم السيارات
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