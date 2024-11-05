سكودا تكسف عن كودياك RS الجديدة

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ملادا بوليسلاف (د ب أ)

أعلنت شركة سكودا عن إطلاق سيارتها Kodiaq RS الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية متعددة الأستخدامات (SUV).

وأوضحت الشركة التشيكية أن السيارة Kodiaq RS الجديدة تعتمد على سواعد محرك بنزين رباعي الأسطوانات بقوة 265 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 400 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الكبيرة تتسارع السيارة في أحسن الحالات من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3ر6 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 232 كلم/س.

وتتميز السيارة الجديدة من خلال الملامح التصميمية الجذابة على المقدمة مع الكشافات العاملة بتقنية Matrix-LED والعجلات قياس 20 بوصة بتصميم ثنائي اللون ومخارج مجموعة العادم المزدوجة.

وحصلت السيارة Kodiaq RS الجديدة على العديد من التجهيزات الحديثة مثل ممتص الصدمات القابل للضبط ونظام صوتي فائق وزجاج مُقوى للنوافذ، مع خاصية التهوية للمقاعد الأمامية. ويستند نظام الملتيميديا على حاسوب لوحي قياس 13 بوصة.