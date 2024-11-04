مواصفات أحدث وأقوي سيارة تقدمها بايك في مصر.. تتجاوز الـ400 حصان

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمود أمين:

قدمت شركة ألكان أوتو، التابعة لمجموعة المصرية العالمية للسيارات EIM، نهاية أكتوبر الماضي بايك BJ30 موديل 2025 الجديدة كليًا في السوق المصرية.

تصنف السيارة ضمن فئة الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات، وتأتي بخيارين من التجهيزات، الأولى مزودة بمحرك بنزين والثانية بنظام هايبرد، مع ضمان يمتد لمدة 7 سنوات أو 200 ألف كيلومتر.

تتميز بايك BJ30 الجديدة بأبعاد مثيرة، حيث يبلغ طولها 4730 ملم، وعرضها 1910 ملم، وارتفاعها 1790 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2820 ملم، وأقصى خلوص أرضي يصل إلى 215 ملم.

تقدم السيارة خيارين من المحركات. الأول محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، ينتج 185 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 280 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة مزدوج القابض (DCT) من 7 سرعات. استهلاك الوقود لهذا المحرك يبلغ 8 لترات لكل 100 كم.

أما الخيار الثاني فهو نظام هايبرد، حيث يعمل بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو بقدرة 154 حصان وعزم دوران 230 نيوتن.متر، بالإضافة إلى محرك كهربائي أمامي ينتج 174 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 315 نيوتن.متر. النسخة الرباعية الدفع مزودة بمحرك كهربائي خلفي بقوة 73 حصان وعزم 135 نيوتن.متر.

تتمتع بايك BJ30 بمجموعة متنوعة من التجهيزات الحديثة، بما في ذلك مصابيح LED أمامية، نظام إضاءة ذكية، ومصابيح نهارية. داخل المقصورة، توجد شاشة عدادات بحجم 10.25 بوصة وشاشة مركزية بحجم 14.6 بوصة، بالإضافة إلى عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف. كما تتضمن السيارة ميزات مثل دخول السيارة بدون مفتاح، شحن لاسلكي، وباب شنطة كهربائي.

تأتي بايك BJ30 مزودة بمجموعة من تقنيات السلامة الحديثة، بما في ذلك 8 وسائد هوائية، نظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام منع انغلاق الفرامل. كما تحتوي على حساسات ركن أمامية وخلفية، ونظام فرملة طارئة أوتوماتيكية، ونظام تحذير مغادرة المسار.

لم تكشف الكان أوتو عن أسعار bj30 الرسمية في مصر.

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