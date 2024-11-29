بعد الزيادة.. أسعار ومواصفات أرخص سيارة لعلامة هيونداي في مصر

تجمع بين القوة والأداء الرياضي.. سيارة صينية مستعملة بأقل من 870 ألف

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، عن زيادة أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2025 السيدان العائلية المجمعة بقيمة تتراوح بين 15 إلى 20 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري بمصر.

تبدأ أسعار هيونداي أكسنت RB في السوق المصري من 780 ألف جنيه للفئة الأولى،و 810 ألف جنيه للفئة الثانية، و 855 ألف جنيه للفئة الثالثة، و 875 ألف جنيه للفئة الرابعة، و 910 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات هيونداي أكسنت RB الجديدة بالسوق المصري:

تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 125 حصان، عند 6300 لفة في الدقيقة، وعزم 156 نيوتن.متر عند 4200 لفة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات، وخزان وقود سعة 43 لتر.

تأتي هيونداي أكسنت RB بمصابيح أمامية وخلفية هالوجين، وجنوط حديد مقاس 14 بوصة، وجنوط رياضية مقاس 16 بوصة، ومرايات جانبية أوتوماتيكية، وزجاج خلفي معتم.

تضم وسائل أمان أكسنت RB وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وحساسات ركن خلفية.

مقصورة هيونداي أكسنت RB مزودة بمكيف هواء يدوي، وشاشة وسطية مقاس 7 بوصة تعمل باللمس، تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وراديو، وبلوتوث، و4 مكبرات للصوت، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وUSB، وAUX، ومثبت سرعة.