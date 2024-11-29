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ارتفاع أسعار سيارات هيونداي الجديدة بمصر

04:09 م الجمعة 29 نوفمبر 2024
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    هيونداي أكسنت RB
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    هيونداي اكسنت RB
  • عرض 14 صورة
    هيونداي أكسنت RB
  • عرض 14 صورة
    هيونداي أكسنت RB
  • عرض 14 صورة
    هيونداي أكسنت RB
  • عرض 14 صورة
    هيونداي أكسنت RB
  • عرض 14 صورة
    هيونداي أكسنت RB
  • عرض 14 صورة
    هيونداي إلنترا AD موديل 2025
  • عرض 14 صورة
    مؤخرة هيونداي إلنترا AD موديل 2025
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    هيونداي إلنترا AD موديل 2025
  • عرض 14 صورة
    هيونداي إلنترا AD
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    حقيبة هيونداي إلنترا AD موديل 2025
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    هيونداي إلنترا AD موديل 2025
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كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسيارات العلامة الكورية في السوق المحلي في نوفمبر الجاري.

وتراوحت الزيادة على سيارات هيونداي في مصر بين 15 إلى 130 ألف جنيه؛ ونستعرض من خلال التقرير التالي الأسعار الجديدة لطرازات هيونداي في مصر:

هيونداي سانتافي

هيونداي سانتافي الجديدة

ارتفعت أسعار هيونداي سانتافي الجديدة في السوق المصري بقيمة تصل إلى 130 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من 3 مليون و350 ألفا جنيه للفئة الأولى Executive RWD، والفئة الثانية Calligraphy AWD سعرها 3 ملايين و900 ألفا.

هيونداي إلنترا AD

هيونداي إلنترا AD

ارتفعت أسعار هيونداي إلنترا AD الجديدة في السوق المصري بقيمة تتراوح بين 15 إلى 20 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من 970 ألفا للفئة الأولى Smart، والفئة الثانية Modern سعرها مليون و50 ألفا جنيه، والفئة الثالثة Topline سعرها مليون و155 ألفا.

هيونداي أكسنت RB

هيونداي أكسنت RB

ارتفعت أسعار هيونداي أكسنت RB الجديدة في السوق المصري بقيمة تتراوح بين 15 إلى 20 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من 780 ألف جنيه للفئة الأولى،و 810 ألف جنيه للفئة الثانية، و 855 ألف جنيه للفئة الثالثة، و 875 ألف جنيه للفئة الرابعة، و 910 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزا.

هيونداي أيونك 6 ارتفاع أسعار السيارات السيارات الجديدة
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