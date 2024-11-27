أودي A5 الجديدة .. نظرة عن قرب

برلين - (د ب أ):

أطلقت شركة أودي سيارتها A5 الجديدة نظير سعر يبدأ من 45 ألف و200 يورو لتشعل نار المنافسة في الفئة المتوسطة مع سيارة بي إم دبليو من الفئة الثالثة وسيارة مرسيدس من الفئة C.

حجم أكبر

وتأتي السيارة A5 بحجم أكبر بدرجة ملحوظة؛ حيث زاد طول قاعدة العجلات بمقدار 8 سم ليصل الطول الإجمالي لقاعدة العجلات إلى 83ر4 متر، مما يوفر الرحابة لصف الجلوس الخلفي أيضا.

ونظرا لأن غطاء المؤخرة في السيارة الصالون يمتد إلى السقف، فإن سعة صندوق الأمتعة بالسيارة A5 تمتد من 445 إلى 1299 لترا، في حين تتراوح سعة صندوق الأمتعة في الموديل الكومبي Avant بين 476 و1424 لترا.

وعلى الرغم من الشكل الجديد لسيارة أودي A5، إلا أن التصميم يبدو مألوفا؛ حيث قامت الشركة الألمانية بتشديد الخطوط وإنشاء بعض التأثيرات الضوئية الرائعة بواسطة توقيعات LED الفردية، ويظهر التصميم باعتباره تطورا للمفهوم القديم وليس ثورة جديدة في التصميم، ويتجلى ذلك في الشكل الخارجي للسيارة على الأقل.

مقصورة داخلية مشرقة

وعلى العكس من ذلك، يتوقع العملاء عالما جديدا في مقصورة السيارة، والذي يمتاز بنسبة عالية من المواد المستدامة، وذلك من خلال الاعتماد على القماش بدلا من الجلد. وتسود المقصورة الداخلية للسيارة أجواء مشرقة تحت السقف الزجاجي الكبير، والذي يمكن تعتيمه إلكترونيا، كما يظهر اتجاه الشركة الألمانية نحو الرقمنة بصورة واضحة.

وتمتد خلف المقود حاليا شاشة بانورامية نحيفة وتصل إلى الكونسول الأوسط، كما تظهر شاشة Head-up على الزجاج الأمامي، فضلا عن وجود شاشة خاصة أمام الراكب الأمامي.

بالإضافة إلى وجود الكثير من أزرار المستشعرات ووصولا إلى وحدة التحكم في الباب، وقد تحول ذراع التعشيق أو ذراع ناقل الحركة إلى زر متأرجح صغير، ونادرا ما تظهر الأزرار التقليدية، ولذلك تبدو قمرة القيادة مرتبة أكثر من السابق.

أنظمة الدفع

وفيما يتعلق بأنظمة الدفع، تعتمد السيارة أودي A5 الجديدة على سواعد محركات تقليدية تنتمي إلى عالم محركات الاحتراق الداخلي القديم، ومع ذلك تم تعزيز الكثير من الموديلات بمكون هجين خفيف بقوة 48 فولت، لجعل محركات الاحتراق الداخلي أكثر اقتصادية، وتساهم مكونات القيادة الكهربائية في القيام بعمليات المناورة اعتمادا على الطاقة الكهربائية الخالصة.

وتشتمل باقة المحركات على محرك البنزين سعة 0ر2 لتر وبقوة 110 كيلووات/150 حصان أو 150 كيلووات/204 حصان، ومحرك الديزل سعة 0ر2 لتر وبقوة 150 كيلووات/204 حصان، بالإضافة إلى محرك البنزين سعة 0ر3 لتر وبقوة 270 كيلووات/367 حصان في الموديل S5 الجديد، والذي يعتبر المحرك الوحيد سداسي الأسطوانات.

ويتم نقل قوة المحرك إما إلى المحور الأمامي أو إلى جميع العجلات، وتعتمد جميع الموديلات على ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض.

وتساير الشركة الألمانية روح العصر من خلال إطلاق السيارة الهجين Plug-in، إلا أن هذه السيارة لن تختلف عن موديلات الهجين المعتدل؛ نظرا لأن مدى السير لا يصل أكثر من 100 كلم في أحسن الأحوال، ولا تعتمد على تقنية الشحن السريع، وتبلغ قدرة الشحن 11 كيلووات، ولذلك يجب أن تظل محطات الشحن في إطار حدود ضيقة للغاية.

الموديل A5 Avant

وتظهر سيارة أودي A5 بصورة أكثر إيجابية للسيارة القديمة من خلال الاعتماد على تصميم كلاسيكي ومحركات تقليدية، ولا يوجد مظهر أكثر كلاسيكية من السيارة Avant المزودة بمحرك الديزل (TDI) ونظام الدفع الرباعي، وقد قامت الشركة الألمانية بضبط مجموعة التعليق بصورة جيدة مع نظام توجيه دقيق، وتنطلق السيارة برشاقة كبيرة وخاصة عندما يزأر محرك الديزل ويدور بعزم دوران أقصى 400 نيوتن متر ويصل إلى مدى سير 1000 كلم.

وتظهر السيارة Avant بصورة أكثر التزاما على الطرق الزراعية وتنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 9ر6 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 236 كلم/س وتجتاز المنعطفات بحيوية كبيرة بفضل نظام الدفع الرباعي.