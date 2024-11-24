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كيف تقود سيارتك بأمان تحت الأمطار

12:57 م الأحد 24 نوفمبر 2024

قيادة-السيارة-أثناء-الأمطار

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كتب - محمود أمين:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض محافظات مصر لتقلبات جوية بداية من الأسبوع الجاري، والتي تتسبب في حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع هطول الأمطار بغزارة على بعض المناطق.

ويعد الطقس الممطر تحديا للسائقين نظرًا لتأثيره على الرؤية والتحكم في السيارة؛ نقدم خلال هذا التقرير بعض النصائح الهامة لقيادة السيارة بأمان في الأمطار:

المحافظة على مسافة الأمان

- تأكد من الحفاظ على مسافة كافية بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

- زيادة المسافة الفاصلة بين السيارات يعطي مزيدًا من الوقت للتفكير والتصرف في حالات الطوارئ.

تشغيل المصابيح الأمامية

- قم بتشغيل المصابيح الأمامية لتحسين رؤيتك وجعل سيارتك مرئية أكثر للسائقين الآخرين.

تجنب الفرملة القوية

- حاول تجنب الفرملة بقوة الاختبار بين السيارات.

- استخدم المكابح بلطف وتدريجيا لتجنب انزلاق السيارة.

تجنب السرعة الزائدة

- قد السيارة بأمان وانخفض قليلاً عن الحد الأقصى للسرعة.

- تقليل السرعة يزيد من فرصة التحكم في السيارة ويقلل من مخاطر الانزلاق.

تفادي المناطق المتجمعة للمياه

- حاول تجنب الطرق التي تتجمع فيها المياه بشكل كبير.

- قد تكون هذه المناطق عرضة لتجمع المياه العميقة التي يمكن أن تتسبب في فقدان السيطرة على السيارة.

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