تتجاوز 15 مليون جنيه| ماذا تقدم لامبورجيني تيميراريو لتباع بهذا السعر

سيارة مجمعة محليًا موديل 2020 بأقل من 500 ألف جنيه

روما - (د ب أ):

أعلنت شركة لامبورجيني عن إطلاق أيقونتها Temerarioالهجينة الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات السوبر رياضية، نظير سعر يبلغ نحو 300 ألف يورو أي مايعادل 15 مليون 519 ألف جنيه تقريبًا.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن السيارة Temerario الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين بقوة 920 حصانا. وتتسارع السيارة السوبر رياضية من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 7ر2 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 343 كلم/س.

خطوط تصميمية انسيابية

وتأتي السيارة بطول 71ر4 متر وعرض 2 متر تقريبا وارتفاع 20ر1 متر، وتتمتع بخطوط تصميمية انسيابية تراعي أعلى معايير الأيروديناميكية في ثوب غاية في الشراسة والهجومية المعروفة عن تصاميم الشركة الإيطالية.

وتخطف السيارة ثنائية الأبواب الأنظار بالتصميم الخاص للكشافات الأمامية والمصابيح الخلفية وفتحات التهوية الضخمة ومخارج نظام العادم، مع التصميم الخاص للعجلات المسبوكة قياس 20 بوصة في الأمام و21 بوصة في الخلف.

وتزدان المقصورة الداخلية بالأجواء الرياضية المعهودة على موديلات لامبورجيني، مع قمرة قيادة رقمية قياس 3ر12 بوصة.

وتعتمد السيارة على تجهيزات جلدية فاخرة مع العديد من الأسطح المصنوعة من ألياف الكربون، وباقة من الألوان منها اللون الخاص Blu Marinus وكذلك اللون Verde Mercurius.

كما تم تجهيز السيارة بباقة من أحدث تقنيات الاتصال، مع نظام صوتي فائق، مع صندوق أمتعة أمامي سعة 112 لترا، كما يوجد خلف المقعدين الرياضيين مساحة لحقيبتين.