أسعار ومواصفات بيجو 408 موديل 2025 الجديدة بالسوق المصري

سيارة مجمعة محليًا موديل 2020 بأقل من 500 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة مانسكو أوتوموتيف، الوكيل المحلي الحصري لعلامة بيجو في مصر، أيقونتها 408 التي تنتمي لفئة الفاست باك وأحدث المنضمين للعلامة الفرنسية بمصر بثلاث فئات بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون 99 ألف و990 جنيه.

تبدأ أسعار بيجو 408 الجديدة موديل 2025 خلال الشهر الجاري من 2 مليون 99 ألف و990 جنيه للفئة الأولى ألورا، والفئة الثانية سعرها أصبح 2 مليون 399 ألف و990 جنيه بينما الفئة الثالثة جي تي Pack سعرها 2 مليون 499 ألف و 990 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات بيجو 408 التفصيلية بالسوق المصري:

أبعاد ومساحات بيجو 408

يبلغ طول بيجو 408 الجديدة 4.687 مم، عرضها 1.859 مم، يبلغ ارتفاعها عن الأرض 1.478 مم، قاعدة عجلات تصل لـ 2.787 مم، تبلغ مساحة تخزينها الخلفية لـ 536 لترًا، يمكن أن يصل لـ1.611 لترًا بعد طي المقاعد الخلفية، تقف على عجلات رياضية قياس 17 و19 بوصة.

محرك وأداء بيجو 408

تقدم بيجو 408 الجديدة بمحرك تربو سعة 1600 سي سي، بخاصية الدفع الأمامي للعجلات مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات كهربائي تولد قوة اجمالية 225 حصانًا وعزم اقصي 360 نيوتن .متر .

تجهيزات بيجو 408

مقصورة السيارة تقدم بمجموعة من التجهيزات تشمل من شاشة رئيسية يمكن التحكم بها باللمس مقاس 10 بوصات الذي يشمل نظام المعلومات والترفيه i-Connect المتقدم، نظام ملاحة، اتصال عن طريق برامج Apple CarPlay و Android Auto.

كما يتوفر بالسيارة شاشة معلومات أمام السائق قياس 10 بوصات أيضاً، عجلة القيادة الصغيرة المميزة لبيجو، نظام الصوت البؤري مع 10 مكبرات صوت بما في ذلك مضخم.