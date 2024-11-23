بوش تعتزم تقليص أوقات الدوام لـ 10 آلاف عامل بألمانيا لتخفيض التكاليف

جرلينجن (د ب أ)

إلى جانب شطب آلاف الوظائف، تعتزم مجموعة بوش الألمانية التكنولوجية تقليص أوقات الدوام الأسبوعية لجزء من العاملين في ألمانيا، وذلك ضمن إجراءات المجموعة لتخفيض التكاليف.

وأوضحت متحدثة باسم بوش في رد على استفسار أن تقليص أوقات الدوام الأسبوعية سينطبق على عشرة آلاف عامل في مواقع من بينها أبشتات وهولتسكيرشن، وشتوتجارت-فويرباخ وشفيبردينجن وهيلدسهايم وليونبرج ورينينجن وشفيبش جموند، وجرلينجن-شيلرهوه.

يذكر أن أغلب العاملين المتأثرين بهذا القرار لديهم حاليا عقود تنص على تراوح ساعات العمل الأسبوعية بين 38 و40 ساعة، ومع تقليص ساعات العمل سيتم تقليص الرواتب. كانت بوش أعلنت في وقت سابق بالفعل عن التقليص الإلزامي لجزء من عامليها.

وقوبلت هذه الخطوة بانتقادات من جانب فرانك زل رئيس مجلس العاملين في قطاع التوريدات، والذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس مجلس الإشراف على الشركة، وصرح زل بقوله:"بسبب التدخل الأحادي من قِبَل الشركة في أجور الموظفين، وصلنا إلى مستوى أدنى جديد في التعاون مع الإدارة التنفيذية"، وحذر من أن هذا التصرف يهدد السلام الاجتماعي في الشركة، وقال: "سنعمل على تنظيم مقاومتنا لهذه الخطط على جميع المستويات".

وفي ضوء الأزمة التي تواجهها صناعة السيارات، تسعى بوش المورّدة لقطع الغيار إلى شطب عدد من الوظائف أكبر من العدد الذي تم إعلانه سابقًا. وكانت بوش أعلنت مؤخرًا أنه ستكون هناك "حاجة جديدة إلى التكيف (مع الأزمة الحالية)" بالنسبة لما يصل إلى 5550 وظيفة على مستوى العالم خلال السنوات المقبلة (أي شطبها)؛ ويشار إلى أكثر من ثلثي هذه الوظائف المزمع شطبها (3800 وظيفة)، موجود في ألمانيا.