بـ 750 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات فيات تيبو الجديدة بمصر

CLA الجديدة.. مرسيدس تبدأ عصرًا جديدًا من الفخامة

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة داينامكس أوتو وكيل علامة فيات في مصر، عودة فيات تيبو التي تعمل بناقل حركة يدوي لسوق السيارات المصري من جديد بعد غياب دام أكثر من ثلاث سنوات.

وتبحثفئة كبيرة من المقبلين على الشراء خلال الآونة الأخيرة عن أسعار تيبو الجديدة، يأتي ذلك مع طرح إعادة طرح الفئة مانيوال من جديد بسعر منافس.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات فيات تيبو التي تعمل بناقل حركة مانيوال الجديدة بالسوق المصري:

المحرك والأداء

تقدم فيات تيبو بنوعين من المحركات الأول بناقل حركة أوتوماتيكي، أما الثاني محرك 1400 لتر بقوة 95 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، وخزان وقود سعة 45 لترًا وتصل لسرعة قصوى 185 كم/الساعة والتسارع من 0 الى 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية.

المساحات والأبعاد

فيات تيبو تأتي بطول 4533 مم، عرض 1792 مم، أما الارتفاع عن الأرض يبلغ 1497 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ 520 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 16 و17 بوصة.

السلامة والأمان

تقدم تيبو بـ 6 وسائد وستائر هوائية، نظام الثبات الإليكتروني ESP، إلى جانب أنظمة الفرامل المساعدة التقليدية الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإليكتروني للفرامل EBD، وسائد وستائر هوائية، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.

الكماليات والتجهيزات

فيات تيبو زودت بمجموعة من الكماليات من ضمنها، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 8 بوصة يمكن ربطها بالهواتف الذكية عبر البلوتوث ومخرج AUX، مكيف هواء أوتوماتيكي، خاصية شحن الهواتف الذكية لاسلكياً، فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح.

الأسعار والفئات

تباع تيبو التي تعمل بناقل حركة مانيوال بسعر رسمي 749.900 ألف جنيه.