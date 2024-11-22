هيونداي i10 موديل 2022 كسر زيرو بأقل من 700 ألف جنيه

CLA الجديدة.. مرسيدس تبدأ عصرًا جديدًا من الفخامة

كتب - محمد جمال:

أصبحت السيارات الهاتشباك اليوم محط اهتمام الغالبية العظمى من الشباب المقبلين على الشراء، ويرجع ذلك إلى أن هذه النوعية من أنماط السيارة تكون أكثر شبابية وعصرية مقارنة بالسيدان والـ SUV.

تعد هيونداي i10 التي تنتمي لفئة الهاتشباك واحدة من الطرازات التي انتشرت بصورة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، وتتاح i10 موديل 2022 كسر الزيرو بمواقع بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 670 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات فى السعر النهائي.

ويرصد التقرير التالي المواصفات التفصيلية لهيونداي i10 بالسوق المصري:

أبعاد هيونداي i10

صممت هيونداي i10 بطول 3.67 متر من ضمنه 2.42 متر لقاعدة العجلات وعرض 1.68 متر بينما بلغ ارتفاعها 1.48 متر مع خلوص أرضي 149 مم.

أداء محرك هيونداي i10

زودت i10 بمحرك 4 سلندر سعة 1200 سي سي بقوة 84 حصان وعزم 117.6 نيوتن.متر عند 4200 دورة محرك/الدقيقة بجانب ناقل حركة 5 سرعات AMT ودفع أمامي للعجلات.

الأمان والسلامة هيونداي i10

حصلت السيارة قياسيا على أنظمة ABS وEBD والتحكم الإلكتروني في الثبات ESP ودعم التوازن أثناء صود المرتفعات HAC ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي وحساسات ركن خلفية دعمت بكاميرا في الفئة الثانية.

تجهيزات هيونداي i10

قدمت هيونداي i10 قياسيا بتكييف هواء يدوي وشاشة وسكية قياس 8 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وبلوتوث مع مدخل usb وعجلة قيادة متعددة الوظائف ومصابيح ضباب أمامية وخلفية وتسخين للمرايا جانبية والزجاج الخلفي مع جنوط 15 بوصة ومفتاح ذكي وحساسات للإضاءة.

بينما شملت الإضافات بالفئة الثانية مثبت سرعة وإضاءة أمامية نهارية LED كسوة جلدية لعجلة القيادة وناقل الحركة وشبكة أمامية ذات لون أسود لامع.