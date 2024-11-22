11.3 في المائة ارتفاعا في مبيعات سيارات الركاب الصينية

بكين - (د ب أ):

أظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لسيارات الركاب ارتفاع مبيعات التجزئة لسيارات الركاب بنسبة 3ر11%، على أساس سنوي، في شهر أكتوبر الأول الماضي.

وأشارت البيانات، التي أوردتها اليوم الجمعة، وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى بيع إجمالي 26ر2 مليون سيارة ركاب الشهر الماضي، مدفوعة بعطلة العيد الوطني التي امتدت لمدة أسبوع، وأيضا بالسياسات المعنية التي تشمل البرنامج الوطني لـ"استبدال السلع القديمة بأخرى جديدة".

وقفزت مبيعات المركبات العاملة بالطاقة الجديدة إلى قرابة 2ر1 مليون وحدة الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات المركبات العاملة بالوقود إلى 07ر1مليون سيارة.

وتوقعت الجمعية استمرار ارتفاع مبيعات سيارات الركاب خلال الشهر الجاري، مدفوعا بمهرجان التسوق "11ر11"، ومعرض قوانجتشو الدولي الـ22 للسيارات الذي يقام خلال الفترة من 15 إلى 24 هذا الشهر.

كما توقعت الجمعية أن تحقق مبيعات سيارات الركاب زيادة بنسبة 4ر15% على أساس سنوي، لتصل إلى 4ر2 مليون وحدة نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما ستزداد مبيعات المركبات العاملة بالطاقة الجديدة إلى 28ر1 مليون سيارة.