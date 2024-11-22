CLA الجديدة.. مرسيدس تبدأ عصرًا جديدًا من الفخامة

شتوتجارت - (د ب أ):

كشفت شركة مرسيدس النقاب عن سيارتها CLA الجديدة، التي من المقرر طرحها في الأسواق مطلع عام 2026.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها CLA الصالون ذات خطوط الكوبيه الجذابة تتوفر بنسخة كهربائية خالصة مع نظام دفع خلفي أو دفع رباعي.

كما تتوفر السيارة CLA الجديدة بنسخة هجينة تتألف من محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 5ر1 لتر وآخر كهربائي بقوة 20 كيلوات/27 حصان مدمج في ناقل الحركة مزدوج القابض مع نظام الدفع الأمامي.

ومن المخطط له في البداية توافر السيارة بثلاثة مستويات من القوة، ألا وهي: 100 كيلووات/136 حصان و120 كيلووات/163 حصان و140 كيلووات/190 حصان.

وتتضافر جهود المحركات مع بطارية سعة 3ر1 كيلووات ساعة، مما يتيح للسيارة الهجينة قطع مسافات قصيرة اعتمادا على الطاقة الكهربائية فقط، على سبيل المثال داخل المدينة.

ويمكن للسيارة CLA أيضا أن تندفع بدون مساعدة من المحركات بسرعة تصل إلى 100 كلم/س، كما يمكنها استعادة كمية كبيرة من الطاقة، وهو ما يجعلها واحدة من من أكثر الموديلات اقتصادية، التي تحمل شعار نجمة مرسيدس، حتى الآن.