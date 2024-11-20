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زيكر تطلق سيارتها MIX الكهربائية الجديدة.. تسير حتى 700 كلم بالشحنة الواحدة

09:39 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    زيكر MIX الكهربائية الجديدة
  • عرض 12 صورة
    زيكر MIX الكهربائية الجديدة
  • عرض 12 صورة
    زيكر MIX الكهربائية الجديدة
  • عرض 12 صورة
    زيكر MIX الكهربائية الجديدة
  • عرض 12 صورة
    زيكر MIX الكهربائية الجديدة
  • عرض 12 صورة
    زيكر MIX الكهربائية الجديدة
  • عرض 12 صورة
    زيكر MIX الكهربائية الجديدة
  • عرض 12 صورة
    زيكر MIX الكهربائية الجديدة
  • عرض 12 صورة
    زيكر MIX الكهربائية الجديدة
  • عرض 12 صورة
    زيكر MIX الكهربائية الجديدة
  • عرض 12 صورة
    زيكر MIX الكهربائية الجديدة
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بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة زيكر عن إطلاق سيارتها MIX الفان الجديدة، التي ستشعل نار المنافسة مع فولكس فاجن ID.Buzz.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها MIX الفان الجديدة، التي تقف على المنصة SEA-M، تأتي بطول 70ر4 متر، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 600 لتر تقريبا.

ويمكن استخدام المقصورة الداخلية بأشكال متنوعة، وذلك بفضل صف المقاعد الأول القابل للتدوير 270 درجة والكونسول الأوسط المتحرك.

وتم تجهيز السيارة الفان بأبواب منزلقة لسهولة الدخول والخروج، مع مجموعة تعليق فائقة تضمن الثبات والراحة في الرحلات الطويلة، فضلا عن باقة من التجهيزات التقنية والوسائل المساعدة مثل أنظمة الاستشعار المعتمدة على الليدار والرادار والكاميرات عالية الدقة.

وتستند السيارة على تقنية 800 فولت، كما يتوفر لها بطاريتان سعة 76 أو 102 كيلووات ساعة، تصل بهما السيارة إلى مدى السير 550 أو 700 كلم.

زيكر MIX السيارات الكهربائية السيارات الجديدة
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