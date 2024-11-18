باستثمار 24 مليار جنيه.. شركة إيطالية تتفاوض لإنتاج الإطارات بمصر

القاهرة - (مصراوي):

تواصل المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء جهودها الحثيثة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بقطاع صناعة السيارات ومكوناتها، بهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.

وكانت آخر مستجدات هذا الملف الهام، ما أعلنت عنه وزارة قطاع الأعمال العام بشأن مفاوضاتها مع إحدى الشركات الإيطالية الراغبة في إنتاج إطارات السيارات بالشراكة مع أحد المصانع التابعة للوزارة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم عمل الفحص المبدئي لخطوط المصنع وذلك بهدف إنتاج مليون إطار في المرحلة الأولى، كما يستهدف المشروع ضخ استثمارات بإجمالي 500 مليون دولار (24 مليار و725 مليون جنيه مصري) تقريبًا.

يأتي ذلك بالتزامن مع توجهيات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والتي طالب فيها بضرورة التوسع في إنتاج إطارات السيارات بمصر.

وقال الوزير إنه يجب زيادة قاعدة تصنيع مكونات السيارات والصناعات المغذية لها كالزجاج والمقاعد نظرًا لعدم كفاية الإنتاج المحلي حالياً لتلبية احتياجات مصانع السيارات المصرية والتي أصبحت في تزايد مستمر.

كما شدد الوزير على زيادة الاستثمار في تصنيع الإطارات لكافة أنواع السيارات، خاصة وأن إعطاء هذه المكونات الاهتمام اللازم يرفع نسبة المكون المحلي ليتجاوز 50% بما يعزز القدرة التصديرية للسيارات المصرية.

وكان نائب رئيس الوزراء أكد في كلمته بمؤتمر تدشين مجمع مصانع سيارات بروتون الماليزية والذي انعقد، الثلاثاء الماضي، في القاهرة، أكد أنه طالب مسئولي شركة عز العرب السويدي الشريك المصري لشركة بروتون الماليزية باستغلال وفرة خام المطاط في دولة ماليزيا لإنشاء مصنع كبير لصناعة إطارات السيارات بمصر.

يذكر أن مصر يتواجد بها حاليًا مصنعين رئيسيين لإنتاج الإطارات، وهما مصنع بيراميدز ويتخصص في إنتاج إطارات الجرارات الزراعية والشاحنات الخفيفة وإطارات المركبات ثلاثية العجلات (التروسيكل) و(التوكتوك)، ويتوقع أن يبدأ خلال الأشهر المقبلة في إنتاج إطارات سيارات الركوب، بحسب تصريحات مسؤولين لـ"مصراوي".

ويتواجد في مصر أيضًا مصنع بروميتيون إيجيبت والذي يتخصص في إنتاج إطارات الشاحنات وحافلات نقل الركاب، وهو واحدًا من 4 مصانع تمتلكها الشركة الإيطالية حول العالم، إذ تمتلك مصنعين في البرازيل وثالث بتركيًا إلى جانب مصنع مصر.

يشار إلى أن الهيئة العربية للتصنيع أعلنت قبل أيام عن إبرام اتفاقية مع إحدى الشركات الصينية المتخصصة في تصنيع إطارات السيارات، لإنشاء مصنع بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

ووفقًا لتصريحات مسؤولين فإن رأس مال المصنع الجديد يقدر قيمته بنحو 360 مليون دولار (17 مليارًا و739 مليون جنيه مصري) تقريبًا، وسينتج في مرحلته الأولى 6 ملايين إطارات سنويًا على أن يصل في مراحل متقدمة إلى 12 مليون إطار.

وفي سبتمبر من العام الماضي أعلنت الحكومة عن إبرام عقد مع شركة كونكريت بلس لإنشاء مصنع "رولينج بلس" لتصنيع الإطارات باستثمارات 1.07 مليار دولار.

ووفقًا للمعلن في حينه من مجلس الوزراء فإن رولينج بلس" يقام على مساحة 400 ألف متر مربع تُنفذ على 3 مراحل بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويستهدف المشروع إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والنقل الخفيف والثقيل، وبطاقة إنتاجية 7 ملايين إطار سنوياً عند تشغيل مراحل المشروع بالكامل.

وتشير إحصائيات إلى أن مصر استهلكت في عام 2022 نحو 10 ملايين إطار متنوع بينها قرابة 1.5 مليون إطار مصنع محليًا و8.5 مليون إطار مستورد، ما يكشف حجم الفجوة بين الصناعة المحلية والمستوردة.