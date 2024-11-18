وكيل لوتس البريطانية للسيارات الخارقة يعلن توسيع شبكته داخل مصر

تغطية- أيمن صبري و محمود أمين:

أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة لوتس في مصر، عن افتتاح شبكة جديدة تتضمن صالتي عرض ومركز خدمة متخصص للعلامة التجارية البريطانية الشهيرة.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز حضور علامة لوتس البريطانية في السوق المصري وتوسيع نطاق خدمات ما بعد البيع للعملاء في البلاد.

تضم الشبكة الجديدة صالتي عرض حديثتين، مزودتين بأحدث التقنيات والمعدات لعرض سيارات لوتس، بالإضافة إلى مركز صيانة متخصص يقدم خدمات صيانة وإصلاح عالية الجودة.

يهدف المركز إلى تقديم دعم متكامل لعملاء لوتس، بما يشمل الصيانات الدورية والتحديثات المستمرة لضمان أداء السيارات على أكمل وجه.

تم اختيار موقعين لصالتي العرض ومركز الصيانة: الأول بالشيخ زايد، والثاني في التجمع الخامس بالقاهرة وهي المواقع التي تعد جزءًا من استراتيجية المجموعة لتسهيل الوصول إلى العملاء وتوفير تجربة مريحة لهم، حيث تقع في مناطق حيوية وسهلة الوصول.

تسعى مجموعة عز العرب من خلال هذه الشبكة الجديدة إلى تلبية احتياجات عملائها من خلال تقديم خدمة شاملة تشمل المبيعات وخدمات ما بعد البيع، مع التركيز على توفير تجربة سلسة ومتكاملة. هذه الخطوة تمثل جزءاً من التزام الشركة بتعزيز تجربة العميل في كل مرحلة من مراحل تعاملاته مع لوتس.

قالت ياسمين خفاجي، مدير عام علامة لوتس في مجموعة عز العرب: "تعتبر افتتاح صالتي العرض ومركز الصيانة الجديد خطوة هامة نحو تعزيز تواجد علامة لوتس في السوق المصري. نحن على ثقة بأن لوتس ستلقى نجاحًا كبيرًا هنا بفضل تصاميمها الفريدة وأدائها المتميز، الذي يتناسب مع أذواق عملائنا في مصر."

وأضافت خفاجي: "نركز بشكل خاص على تقديم السيارات الفاخرة ذات الأداء الاستثنائي، بالإضافة إلى توفير خدمات ما بعد البيع التي تضمن رضا العميل واستمرار جودة الخدمة."

من جانبه، أعرب أيمن غانم، المدير التنفيذي لمجموعة عز العرب، عن فخره بكون المجموعة الوكيل الحصري لعلامة لوتس في مصر.

وقال غانم: "نحن ملتزمون بتقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائنا، سواء من خلال سيارات لوتس الفاخرة أو من خلال تقديم خدمات متميزة عبر فريق عمل مدرب بشكل احترافي، مما يضمن تقديم حلول متكاملة لكل احتياجات العملاء."

وأشار إلى سعى الشركة لتقديم تجربة شاملة تبدأ من المبيعات وتستمر عبر خدمات ما بعد البيع. ونحن متفائلون بمستقبل العلامة التجارية لوتس في مصر، ونهدف إلى تقديم دعم فني مستمر لضمان استمرارية الأداء العالي للسيارات.

بدوره قال حمزة بركات، رئيس العمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند بشركة لوتس إن تقديم سيارات لوتس إلى السوق المصري يمثل إنجاز كبير وفرصة رائعة لعرض تصميماتنا وتقنياتنا المبتكرة من خلال السيارات وتجربة العملاء التي نقدمها حيث تهدف شراكتنا مع مجموعة عز العرب إلى توفير تجربة شراء سلسة لا مثيل لها لعملائنا المميزين.