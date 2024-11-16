سيارات النصر.. تاريخ من الصناعة الوطنية وأسعار تناسب المصريين بدأت من 200 جنيه

كتب - محمود أمين:

كانت شركة النصر للسيارات واحدة من أبرز رموز الصناعة المصرية، حيث أسهمت منذ تأسيسها في عام 1959 في إنتاج مجموعة متنوعة من السيارات التي لبت احتياجات السوق المحلي بأسعار معقولة. من رمسيس إلى نصر 128 ونصر 131، قدمت النصر للسيارات خيارات متعددة للمستهلك المصري، مما ساهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة السيارات.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز سيارات النصر، مواصفاتها، وأسعارها وقت طرحها.

سيارة رمسيس (1959-1972)

رمسيس هي أول سيارة تم تصنيعها بالكامل في مصر، وهي رمز الفخر الوطني.

السعر عند الطرح: حوالي 200 جنيه مصري.

المواصفات: محرك ثنائي الأسطوانات بسعة 600 سم، بقوة 20 حصانًا، ناقل حركة يدوي بـ 4 سرعات، سرعة قصوى 80 كم/ساعة.

نصر 1100 (1962-1973)

اعتمدت على تصميم السيارة الألمانية NSU Prinz، وكانت موجهة للشباب والعائلات الصغيرة.

السعر عند الطرح: حوالي 300 جنيه مصري.

زودت بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1089 سم بقوة 45 حصانًا، ناقل حركة يدوي بـ 4 سرعات، سرعة قصوى 115 كم/ساعة.

نصر 128 (1971-2009)

نصر 128 واحدة من أنجح سيارات النصر للسيارات، وحققت شعبية واسعة بسبب اعتمادية أدائها.

السعر عند الطرح: حوالي 1200 جنيه مصري.

كانت مزودة بمحرك سعة 1116 سم في البداية، وتم تقديم نسخ بمحرك أكبر لاحقًا، قوة المحرك 55 حصانًا، متصل بناقل حركة يدوي بـ 4 سرعات، سرعة السيارة القصوى 140 كم/ساعة.

نصر 131 (1974-2009)

كانت نسخة مطورة من نصر 128، وتميزت بمساحة داخلية أكبر

السعر عند الطرح: حوالي 1600 جنيه مصري.

زودت بمحرك سعة 1297 سم، بقوة 65 حصانًا، ناقل حركة يدوي بـ 4 سرعات، سرعة قصوى 150 كم/ساعة.

نصر 124 (1970-1980)

كانت نسخة مصرية من سيارة Fiat 124 الإيطالية، وحققت قبولًا واسعًا بفضل تصميمها الأوروبي.

السعر عند الطرح: حوالي 1000 جنيه مصري.

زودت بمحرك سعة 1197 سم، بقوة 60 حصانًا، ناقل حركة يدوي بـ 4 سرعات، كانت سرعتها القصوى 140 كم/ساعة.

نصر شاهين (1991-2009)

كانت نسخة مجمعة من السيارة التركية Tofas sahin، المستندة إلى تصميم Fiat 131.

السعر عند الطرح: حوالي 15,000 جنيه مصري في التسعينيات.

كانت مزودة بمحرك سعة 1600 سم، بقوة 80 حصانًا، متصل بناقل حركة يدوي بـ 5 سرعات، سرعة قصوى 160 كم/ساعة.