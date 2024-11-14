بالفيديو.. إم جي HS الصينية تثبت جدارتها باختبار الحوادث الأوروبي

سيارة هاتشباك إيطالية موديل 2019 لاتزيد عن 520 ألف جنيه

القاهرة - (مصراوي):

كشف البرنامج الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة "Euro NCAP" عن نتائج أحدث اختبارات خضعت لها السيارة إم جي HS الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2024.

وحازت السيارة الفرنسية على تقييم 5 نجوم، وذلك بعد تعرضها لاختبار التصادم الأمامي اتجاه السائق على سرعة 32 كم/س، و الاصطدام الأمامي بواجهة السيارة على سرعة 50 كم/س.

كما نجحت السيارة في اختبار الاصطدام الجانبي بجسم متحرك سرعة 50 كم/س. واختبرت Euro NCAP قوائم رافال الجانبية بعد اصطدامها بجسم صلب بسرعة 32 كم/س.

تمكنت سيارة إم جي من حماية السائق والركاب البالغين بنسبة 90% وحماية الأطفال بنسبة 85%، وحماية المشاة وركاب الدراجات من مستخدمي الطريق بنسبة 83%، ووسائل الأمان المساعدة بنسبة 74%.

تتوفر إم جي HS موديل 2025 في السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات هي الفئة Luxury والتي تباع بسعر رسمي مليون و600 ألف جنيه.

تقدم سيارة إم جي بهيكل طوله 4.574 ملم، والعرض 1.875 ملم، وارتفاع 1.685 ملم، وتقف على إطارات رياضية قياس 18 بوصة.

تعتمد السيارة على محرك تربو 1500 سي سي بقوة 160 حصان، وخيارين من نواقل الحركة الأول يدوي من 6 سرعات والثاني DCT أوتوماتيك من 7 سرعات.

واستنادًا إلى طاقة محركها، تستطيع سيارة إم جي HS المحسنة الجديدة أن تنطلق من الثبات إلى 100 كم/س في 9.6 ثوان بينما تصل سرعتها القصوى 190 كم.

تمتاز إم جي HS الـFacelift الجديدة بمقدمة بتصميم جديد مختلف عن النسخة الأساسية وخاصة شبكة التهوية وتطعيمات الكروم بالأمام والمصابيح النهارية.

وتمتلك النسخة الجديدة مصابيح LED أمامية وخلفية، وفوانيس أمامية بنظام الإضاءة التكيفية "حساس إضاءة"، ومرايا ضم كهربائية مزودة بسخانات، ونظام أوتوماتيك لفتح الأبواب والشنطة بدون مفتاح.

أما مقصورة السيارة مزودة بإضاءات محيطية قابلة متعددة الألوان، وشاشة تحكم لمسية قياس 10 بوصة يمكن ربطها بالهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد أوتو وأبل كار بلاي، بالإضافة إلى 4 مخارج USB.

ومن المميزات بالسيارة وجود بدالات للسرعة مثبتة بعجلة القيادة متعددة المهام، ودواسات رياضية معدنية، وإمكانية التبديل بين 5 أنظمة قيادة، ومقاعد رياضية مزودة بخاصية التدفئة، وفتحة سقف بانورامية.

زودت الشركة المصنعة سيارتها بجملة من أنظمة الأمان في مقدمتها 6 وسائد وستائر هوائية، نظام ESP للثبات الإلكتروني، ونظام CBC للتحكم في الفرملة بالمنعطفات، ونظام TPMS لمراقبة ضغط الإطارات.

كما يتوفر مثبت سرعة، نظام مراقبة النقاط العمياء، حساس للمساعدة على الركن بالخلف، نظام تنبيه لمنع فتح أبواب السيارة أثناء مرور أجسام أخرى بجانب السيارة؛ فضلًا عن فرامل يد إلكترونية ونظام Auto Hold.