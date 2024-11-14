بورشه تضيف مجموعة طرز جديدة إلى عائلة تايكان

شتوتجارت - (د ب أ):

استمرارا للنجاح الكبير المستمر للسيارة الألمانية الشهيرة بورشه تايكان، تعتزم شركة بورشه المملوكة لمجموعة فولكس فاجن إضافة عدة طرز كهربائية مع سيارة جديدة بمحرك كهربائي خلفي إلى العائلة. لكن تغييرات تايكان في مجموعة 2025 لا تتوقف عند هذا الحد، حيث أعلنت بورشه الآن عن تعديلات في السيارة الكهربائية الصالون تشمل إضافة فئة الدفع الرباعي إلى السيارة الصالون الأساسية وزوج جديد من طرز جي.تي.إس.

وأشار موقع "كار أند درايف" المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن السيارة تايكان الصالون الأساسية متاحة حاليا بمحرك كهربائي واحد خلفي بقوة تتراوح بين 402 و429 حصانا . ولكن يمكن تزويد السيارة الصالون الأساسية لتتوافق مع السيارة تايكان 4 كروس توريزمو مع نظام دفع رباعي ومحرك كهربائي ثان على المحور الأمامي.

وأضاف الموقع أن المحرك الأمامي لن يضيف الكثير إلى قوة تايكان4، وإنما يساعد في زيادة معدل التسارع، بما يقلل زمن الوصول إلى 60 ميلا بمقدار 1ر0 ثانية ليصبح 4ر4 ثانية، بحسب شركة بورشه.

وفي الفئة الرياضية من مجموعة سيارات تايكان، أضافت بورشه زوجا جديدا من طرز جي.تي.إس في فئتي الصالون وسبورت توريزمو. ومع تفعيل نظام التحكم في الانطلاق تحصل سيارات تايكان جي.تي.إس على قوة إضافية تبلغ 93 حصانا لتصل إلى 690 حصانا بزيادة قدرها 100 حصان تقريبا عن طرز جي.تي.إس السابقة. وبحسب بورشه يمكن للسيارتين الصالون وسبورت توريزمو الوصول إلى 60 ميلا في الساعة خلال 1ر3 ثانية وهو ما يقل بمقدار 4ر0 ثانية عن معدل تسارع طرز جي.تي.إس السابقة.

ويمكن الآن حجز السيارات الجديدة، حيث سيبدأ الوكلاء والموزعون تسليمها خلال الربع الأول من 2025. ويبدأ سعر تايكان4 الصالون من 105295 دولارا في حين تبدأ السيارة جي.تي.إس الصالون من 149895 دولارا وجي.تي.إس سبورت توريزمو من 151795 دولارا.