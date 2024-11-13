هافال تطرح سيارة هايبرد جديدة بالسوق المصري.. أسعار ومواصفات

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كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي لعلامة هافال Haval عن طرح سيارتها الجديدة الكروس أوفر المدمجة هافال H6 HEV الجديدة كليًا بالسوق المصري التي تطرح لأول مرة.

تعتمد هافال H6 HEV الجديدة على محرك بنزين 4 سلندر سعة 1.5 لتر تربو بقوة 147 حصان وعزم 230 نيوتن متر، بجانب محرك كهربائي يولد 174 حصان وعزم 300 نيوتن متر، لتصل قوة النظام الإجمالية إلى 239 حصان، مع عزم 530 نيوتن متر.

تستهلك هافال H6 HEV نحو 5.2 لتر لكل 100 كم، ومدى سير يصل إلى نحو 800 كم، وتنطلق من الثبات حتى 100 كم في الساعة خلال 8.4 ثانية وسرعة قصوى 160 كم في الساعة.

تأتي هافال H6 الجديدة بطول 4653 مم، وعرض 1886 مم، وارتفاع 1730 مم، وقاعدة عجلات 2738 مم، وتزن السيارة 2075 كجم.

تضم هافال H6 الهجينة مجموعة من أنظمة الأمان المتطورة، منها الوسائد الهوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، إضافة إلى فرامل الطوارئ.

كما تحتوي على حساسات أمامية وخلفية، وكاميرات 360 درجة لتوفير رؤية محيطية شاملة، مما يسهل عملية الركن ويزيد من ثقة السائق نظام تحذير الاصطدام ونظام الكشف عن المشاة، ونظام مراقبة النقاط العمياء

تأتي هافال H6 HEV بعددا من أنظمة الترفية منها شاشة لمس قياس 12.3 بوصة، تدعم Android Auto وApple CarPlay، مما يسمح بسهولة الوصول إلى التطبيقات والخدمات. ويكمل ذلك نظام صوتي عالي الجودة مزود بتقنية البلوتوث.

تقدم هافال H6 الهجينة محليًا من فئة واحدة بسعر رسمي مليون و 795 ألف جنيه.