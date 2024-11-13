الوزير يطالب باستغلال المطاط في ماليزيا لبناء مصنع كاوتش بمصر

كتب - أيمن صبري:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل، إن مصر تمتلك فرصًا واعدة في قطاع صناعة السيارات ومكونات الإنتاج وقطع الغيار.

وأضاف الوزير في كلمته بمؤتمر تدشين مجمع مصانع سيارات بروتون الماليزية والذي انعقد، الثلاثاء، في القاهرة بحضور أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، أن مصر تعمل بشكل حثيث لتوطين صناعة السيارات.

وأردف أنه تحدث مع مسئولي شركة عز العرب السويدي الشريك المصري لشركة بروتون الماليزية وطالبهم باستغلال وفرة خام المطاط في دولة ماليزيا لإنشاء مصنع كبير لصناعة كاوتش السيارات بمصر.

وأكد أن إقامة مصنع لتصنيع كاوتش السيارات، من شأنه أن يوفر هذه السلع المهمة لسيارات بروتون وغيرها من العلامات التجارية المتوفرة بالسوق المصري.

ولفت الوزير في كلمته إلى أن التعاون المصري الماليزي يأخذ منعطفًا جديدًا في التعاون الاستراتيجي والاقتصادي، وهو ما يتمثل على أرض الواقع بإنشاء وبدء تشغيل مجمع مصانع سيارات بروتون في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع مصانع بروتون "ESAF" يقام على مساحة 70 ألف متر مربع بالسادس من أكتوبر، وينتج في مرحلة التشغيل الأولى 40 ألف سيارة ويصل بالطاقة الكاملة إلى 80 ألف سيارة سنويًا.

وفي حديثه على هامش المؤتمر قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة شركه عز العرب السويدي للاستثمار الصناعي، إن مجمع بروتون هو خطوة استراتيجية لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وشدد عز العرب على أن هذا المشروه يأتي بدعم قوي من الحكومة المصرية وشركائنا في ماليزيا، الذين يؤمنون بأهمية هذه الشراكة لدفع عجلة التطور الصناعي في مصر".

وأشار إلى أن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجه الدولة المصرية نحو تعميق وتوطين الصناعة وتعزيز الصادرات والاهتمام بالطاقة المستدامة، كانت الدافع الرئيسي وراء انطلاق هذا المشروع الطموح.