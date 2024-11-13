قبل بدء تصنيعها بمصر.. تعرف على السعر الرسمي لبروتون ساجا الجديدة

كتب - محمد جمال:

دشنت شركة عز العرب السويدي "ESAF"، الثلاثاء، مجمع مصانع سيارات بروتون الماليزية بمدينة السادس من أكتوبر، لينضم رسميًا إلى قائمة المصانع المنتجة للسيارات في مصر.

تقدر استثمارات مجمع مصانع عز العرب - السويدي للسيارات ESAF بنحو 50 مليون دولار (مليارين و460 مليون جنيه مصري) تقريبًا، وعلى مساحة 70 ألف متر مربع.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية 40 ألف سيارة سنويًا، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج فعليا الشهر المقبل بسيارات بروتون ساجا كمرحلة أولى، ثم التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية (EVs) والمحركات ومكونات السيارات الأخرى.

ومع بدأ الإنتاج الفعلي لبروتون ساجا الماليزية الشهر المقبل بمصر، يمكن من خلال التقرير التالي التعرف على مواصفات وآخر تسعير لساجا المستوردة بالسوق المصري خلال شهر نوفمبر الجاري.

المحرك والأداء

تعتمد ساجا الجديدة على محرك صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

تستطيع السيارة بفضل محركها التسارع من الثبات حتى 100 كيلومترا في الساعة خلال 14.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 155كيلومترا بالساعة.

الطول والأبعاد

يبلغ الطول الكلي للسيارة 4.200 ملم، وعرضها 1.600 ملم، وارتفاعها الكلي 1.500 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 171 ملم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 413 لتر مكعب.

مواصفات الأمان والسلامة

تقدم ساجا 2024 بباقة من التجهيزات الجديدة أبرزها أنظمة الأمان التي ضمت وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا.

التجهيزات والكماليات

من أبرز تجهيزات ساجا الجديدة، زجاج كهربائي، مرايا جانبية كهربائية، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 7 بوصة، وسنتر لوك و إشارات بالمرايا الجانبية وكمبيوتر رحلات، ومفتاح ريموت مشفر.

تمتلك السيارة الماليزية الجديدة وسائل ترفيه أبرزها مشغل CD/MP3 راديو مرتبط بـ4 سماعات، ومدخل USB وبلوتوث للربط بالهواتف الذكية، بالإضافة إلى مخرج كهرباء 12V.

الأسعار

تتوفر بروتون ساجا خلال شهر نوفمبر الجاري بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 660.000 جنيه.