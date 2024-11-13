كيا EV6 الجديدة.. سيارة كروس أوفر كهربائية جديدة بقوة 325 حصان

سول - (د ب أ):

أطلقت شركة كيا سيارتها الكهربائية EV6 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة موديلات الكروس أوفر.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها الكهربائية EV6 الجديدة تمتاز بملامح حادة على المقدمة وبشكل خاص الكشافات النحيفة.

وحصلت المقصورة الداخلية للسيارة على بعض التحديثات على المقود وإطارات الشاشات الداخلية، كما حصلت السيارة على شاشة Head-up قياس 12 بوصة مع أسطح مطلية باللون الأسود، بالإضافة إلى نظام ملتيميديا مطور ومفتاح السيارة الرقمي ووظيفة التعرف على بصمة الإصبع.

وسادات هوائية جانبية

ولمزيد من الأمان تم إضافة وسادات هوائية جانبية على صف الجلوس الثاني، بينما يدعم نظام الملتيميديا دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تتم تحديثات أنظمة السيارة عبر الأثير. ولمزيد من الراحة تم إجراء العديد من أعمال التحسين على مجموعة التعليق.

وتقدم كيا للسيارة الكهربائية بطاريات بسعة تتراوح من 63 كيلووات ساعة إلى 84 كيلووات ساعة، وهو ما يصل بمدى السير إلى 582 كلم.

ويغطي برنامج دفع السيارة نطاق قوة يمتد بين 125 كيلووات/170 حصان و239 كيلووات/325 حصان.