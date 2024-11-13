أستون مارتن تطلق إصدارا خاصا من أيقونتها Vantage

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لندن - (د ب أ):

أطلقت شركة أستون مارتن الإصدار الخاص AMV24 Edition من أيقونتها Vantage، وذلك احتفالا بفوز فريقها بسباق الـ 24 ساعة في سبا- فرانورشان للمرة الأولى منذ عام 1948 في صيف 2024.

لون طلاء جذاب

وأوضحت الشركة البريطانية العريقة أن الإصدار الخاص Vantage AMV24 Edition الجديد يخطف الأنظار من خلال لون الطلاء الجذاب Podium Green، والذي تقطعه خطوط باللون AMR Lime على غطاء المحرك وفتحات التهوية الأمامية والخلفية والسقف والغطاء الخلفي والمرايا الجانبية.

وتتوج الملامح الجديدة بالعجلات المسبوكة قياس 21 بوصة، والتي تتألق باللون Satin Black، مع شبكة مبرد باللون الأسود.

كما يتميز شريط الدخول بشعار Vantage AMV24. ويذكرنا التطريز على مساند الرأس وزخرفة الكروم الداكنة والخياطة المتباينة باللون AMR Lime على المقاعد السوداء بنسخة السباق GT3 من Vantage.

ويزأر بداخل السيارة الخاصة محرك V8 بقوة 665 حصان/800 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وأعلنت أستون مارتن أن إنتاج الإصدار الخاص Vantage AMV24 Edition الجديد يقتصر على 24 نسخة فقط، غير أنها لم تكشف عن الأسعار.