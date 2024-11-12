بعد تدشينه رسميًا.. أبرز معلومات عن أحدث مجمع سيارات في مصر

القاهرة - (مصراوي):

دشنت شركة عز العرب السويدي "ESAF"، الثلاثاء، مجمع مصانع سيارات بروتون الماليزية بمدينة السادس من أكتوبر، لينضم رسميًا إلى قائمة المصانع المنتجة للسيارات في مصر.

ومن المتوقع بحسب مسئولي الشركة أن يسهم المجمع الجديد لسيارات بروتون في تعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الصناعي ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن مجمع مصانع بروتون الجديد في مصر:

- يوفر مجمع ESAF للسيارات 300 فرصة عمل مباشرة ومئات الفرص غير المباشرة.

- المصنع مقام على مساحة 70 ألف متر مربع.

- تبلغ الطاقة الإنتاجية للمجمع عند الوصول إلى الطاقة القصوى إلى 80 ألف سيارة سنويًا.

- إجمالي الاستثمارات تصل إلى 50 مليون دولار (2 مليار و460 مليون جنيه مصري) تقريبًا.

- تبدأ المرحلة الأولى بإنتاج طراز واحد هو "بروتون ساجا" سيدان.

- في عام 2027 سيبدأ المجمع في إنتاج ثلاث طرازات أخرى بينها طراز كهربائي.

- سيقوم مجمع بروتون مصر "ESAF" بتصدير نحو 10% من إنتاجه إلى أسواق 6 دول أفريقية.

- تصل نسبة المكون المحلي بالسيارات التي سيتم إنتاجها إلى 48%.

- تسعى بروتون أن يصبح مجمع مصانعها في مصر مركزًا إقليميًا للتصدير إلى دول أفريقيا والشرق الأوسط.