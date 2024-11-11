بـ111 ألف جنيه| بطارية سيارة للبيع على الإنترنت تثير جدلًا.. ما القصة؟

القاهرة - (مصراوي):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا لإعلان عن بطارية سيارة من "كلورايد" المصنعة في مصر بسعر 111.500 جنيه بدلًا من 120.000 جنيه.

وتساءل كثيرون عن السبب وراء السعر المبالغ فيه وخاصة أن أسعار البطاريات وإن زادت بشكل غير مسبوق خلال العامين الماضيين، إلا أنها لم تصل إلى هذا الحد من الارتفاع.

وبالتدقيق تبين أن هذه البطارية مخصصة لسيارات الجولف الصغيرة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، وهي بطارية ليثيوم أيون 51.2 فولت، 100 أمبير.

وتمتاز بطاريات الليثيوم بخفة وزنها مقارنة ببطاريات الرصاص الحمضية، كما يمكن إعادة شحنها أسرع بنحو 300% من نظائرها الحمضية، ما يمنح سيارة المجتمعات المغلقة استهلاك للطاقة أقل بنحو 65%.

وبحسب المعلن من الشركة المصنعة فإن البطارية يمكن شحنها 1200 مرة ويمتد الضمان عليها لمدة 5 سنوات.