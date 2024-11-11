أغلاها "أم 5" وأبرزها "سعد 66"| لوحات سيارات مميزة للبيع بمزاد الداخلية

يقام في الفترة من 10 نوفمبر وحتى 13 نوفمبر مزاد علني إلكتروني عبر موقع "لوحتك دوت كوم" الذي تشرف عليه الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، لبيع 6 لوحات مميزة للسيارات.

ووصل سعر لوحة "سـ عـ د 11" المطروحة بالمزاد الحالي ويتنافس على شرائها ثلاثة متزايدين 590.000 جنيه، بينما لوحة "سـ عـ د 66" وصلت إلى 460.000 جنيه ويزايد عليها شخصين.

اللوحة الثالثة هي "أ ع 666" ويتزايد لشرائها شخصين ووصل سعرها 380.000 جنيه، فيم اللوحة الرابعة والمكونة من أرقام وحروف "نـ هـ ر 1" ويتزايد للحصول عليها شخص واحد وبلغ سعرها 425.000 جنيه.

أما اللوحة الخامسة هي "و سـ أ 1" ووصل سعرها إلى 375.000 جنيه ويتنافس لشرائها ثلاثة أشخاص، بينما اللوحة السادسة والأخيرة بالمزاد والتي سجلت السعر الأعلى هي "أ م 1" وسعرها حتى الآن مليون جنيه ويسعى لامتلاكها ثلاثة أشخاص.

يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق عن تجاوز إجمالي مبيعات اللوحات منذ البدء في خدمة المزاد الإلكتروني منتصف عام 2017 وحتى الآن حاجز الـ300 مليون جنيه، ويذهب ريعها جميعًا لدعم صندوق تحيا مصر.

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