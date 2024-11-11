ماذا تقدم السيارة برابوس Rocket GTS لتباع بـ50 مليون جنيه؟

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة برابوس عن إطلاق سيارتها Rocket GTS الخارقة نظير سعر يبلغ 938 ألف و910 يورو (50 مليون جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن سيارتها Rocket GTS المعدلة، التي تقوم على أساس السيارة مرسيدس AMG SL، تزأر بقوة 735 كيلووات/1000 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 1820 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة، التي يولدها نظام الدفع الهجين، ينطلق صاروخ برابوس من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6ر2 ثانية، بينما تقف سرعته القصوى على أعتاب 317 كلم/س.

ومن الناحية التصميمية، تتميز السيارة Rocket GTS المعدلة من خلال الهيكل المصنوع من ألياف الكربون الشفاف، مع تحويل السيارة من شكل الرودستر إلى شكل Shooting Brake الجذاب.

وترتسم على السيارة ملامح أكثر شراسة وهجومية بفضل العناصر الجديدة مثل مئزر برابوس الأمامي وشبكة برابوس، فضلا عن ملامح مفتولة العضلات على الرفارف. وتتوج الملامح الجديدة بمظهر جذاب للعجلات قياس 22 بوصة.

وتزدان المقصورة الداخلية بتجهيزات جلدية فاخرة وفرش ألكانتارا، فضلا عن العديد من الأسطح المغطاة بألياف الكربون.