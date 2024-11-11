بـ450 ألف جنيه.. سكودا تطلق سيارتها Kylaq الجديدة بالأسواق (صور)

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ملادا بوليسلاف - (د ب أ):

أعلنت شركة سكودا التشيكية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها كيلاك "Kylaq" كروس أوفر الخدمية الجديدة.

ووفقًا للمعلن من الشركة التشيكية فإن Kylaq الجديدة ستباع في أسواق الاتحاد الأوروبي بسعر يبدأ من 8 آلاف و600 يورو (450 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة التشيكية أن سيارتها Kylaq الكروس أوفر الصغيرة تأتي بطول 99ر3 متر وعرض 78ر1 متر وارتفاع 62ر1 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2564 ملم. أما الخلوص الأرضي فيبلغ 19 سم.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Kylaq الجديدة على سواعد محرك بنزين تربو ثلاثي الأسطوانات سعة 0ر1 لتر وبقوة 115 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 178 نيوتن متر.

وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي لدفع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 5ر10 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 180 كلم/س.

وتم تجهيز المقصورة الداخلية بمكيف هواء أوتوماتيكي فائق الأداء، مع لوحة عدادات قياس 8 بوصة ونظام ملتيميديا مزودة بشاشة قياس 1ر10 بوصة، والذي يتيح إمكانية توصيل الهواتف الذكية عبر أبل CarPlay وجوجل Android Auto.