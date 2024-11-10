بعد نفاد الدفعة الأولى| فيات تفتح الباب لحجز تيبو مانيوال بزيادة 25 ألف جنيه

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القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة داينامكس أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة فيات الإيطالية بالسوق المصري، عن نفاد الدفعة الأولى من السيارة تيبو سيدان العائلية بنسختها "المانيوال".

وكان وكيل العلامة الإيطالية أعلن قبل أيام عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تقديم عدد محدود من تيبو مانيوال بسعر رسمي 724.500 جنيه.

ومنذ ساعات قليلة، أعلنت الشركة عن بدء حجز الدفعة الثانية من فيات تيبو "مانيوال" بسعر رسمي 749.900 بزيادة نحو 25.400 جنيه عن أسعار الدفعة الأولى من السيارة.

تقدم فيات تيبو سيدان العائلية الجديدة بمحرك 1400 لتر بقوة 95 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، وخزان وقود سعة 45 لترًا.

تستطيع سيارة فيات الجديدة استنادًا إلى قوة محركها للوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 185 كم/الساعة والتسارع من 0 الى 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية.

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