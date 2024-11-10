بعد الحديث عن وافد جديد.. ما الشركات التي تصنع إطارات السيارات بمصر

القاهرة - (مصراوي):

أفادت تقارير قبل أيام، عن اتجاه الدولة المصرية ممثلة في الهيئة العربية للتصنيع لإبرام اتفاقية مع إحدى الشركات الصينية المتخصصة في تصنيع إطارات السيارات، لإنشاء مصنع بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

ووفقًا لتصريحات مسؤولين فإن رأس مال المصنع الجديد يقدر قيمته بنحو 360 مليون دولار (17 مليارًا و739 مليون جنيه مصري) تقريبًا، وسينتج في مرحلته الأولى 6 ملايين إطارات سنويًا على أن يصل في مراحل متقدمة إلى 12 مليون إطار.

وواجه سوق الإطارات في مصر تحديات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، على خلفية نقص المعروض حيث أن مصر تستورد الغالبية العظمى من الإطارات، ومع تقليص عمليات الاستيراد جراء الأزمة الاقتصادية تراجع المعروض وارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق.

وأشارت إحصائيات إلى أن مصر استهلكت في عام 2022 نحو 10 ملايين إطار متنوع بينها قرابة 1.5 مليون إطار مصنع محليًا و8.5 مليون إطار مستورد، ما يكشف حجم الفجوة بين الصناعة المحلية والمستوردة.

وفي محاولة لحل تلك الأزمة، دأبت الدولة المصرية على تحفيز مصنعين محليين ودوليين لضخ جزء من استثماراتهم في السوق المحلي وتوطين صناعة الإطارات في مصر.

ويوجد في مصر حاليًا مصنعين رئيسين يعملان على تصنيع إطارات المركبات باختلاف أنواعها واستخداماتها.

مصنع بيراميدز

يعمل مصنع بيراميدز مصر للإطارات على إنتاج إطارات الجرارات الزراعية والشاحنات الخفيفة وإطارات المركبات ثلاثية العجلات "التروسيكل" و"التوكتوك".

وقبل أسابيع، أعلنت إدارة المصنع الذي يقع بالمنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد عن بدء الإنتاج التجريبي لأول إطار لسيارات الركوب "الملاكي" وهو قياس 15 بوصة وأطلق عليه (أحمس).

ومن المتوقع بحسب تصريحات مسؤول بالمصنع لـ"مصراوي" أن يطرح (أحمس) بشكل رسمي في الأسواق خلال شهر ديسمبر المقبل، على أن يتبع ذلك طرح إطارات بقياسات أكبر خلال الربع الأول من العام 2025.

مصنع بيراميدز مصنف السابع عالميًا لإنتاج خام المطاط المستخرج من الإطارات، والثاني عالميًا في إنتاج مادة اللحام السريع للإطارات بكافة أنواعها، ومن المقرر أن يصل الإنتاج سنويًا إلى مليون و825 ألف إطار.

وبحسب مسئولو بيراميدز فإن المصنع سيكون قادرًا بداية من عام 2026 على توفير من 60 إلى 70% من الطلب المحلي على إطارات السيارات الملاكي.

مصنع بروميتيون

يقع مصنع شركة بروميتيون الإيطالية في منطقة العامرية الصناعية بمحافظة الإسكندرية، وكان حتى عام 2017 أحد أذرع شركة بيريلي الإيطالية لصناعة الإطارات، قبل أن تنفصل وتصبح كيانًا مستقلًا متخصصًا في الإطارات المغذية للقطاع الإنتاجي.

يتخصص مصنع بروميتيون إيجيبت في إنتاج إطارات الشاحنات وحافلات نقل الركاب، وهو واحدًا من 4 مصانع تمتلكها الشركة حول العالم، إذ تمتلك مصنعين في البرازيل وثالث بتركيًا إلى جانب مصنع مصر.

ويعمل بمصنع بروميتيون الإسكندرية نحو 2000 عامل من بينهم 100 عامل انضموا منذ عام 1994 ومستمرون حتى الآن، كما أن المصنع أنتج خلال 30 عامًا أكثر من 19 مليون إطار.

وتعرِّف بروميتيون نفسها بأنها شركة الإطارات الوحيدة في العالم التي تركز بشكل حصري على إطارات القطاع الإنتاجي (نقل البضائع والأفراد)، إضافة إلى مركبات القطاع الزراعي والطرق الوعرة.

قال ستيفانو زيلياني، العضو المنتدب لشركة بروميتيون تاير إيجيبت، إن الشركة ضخت ما يقارب 100 مليون دولار (4.7 مليار جنيه مصري) تقريبًا في السوق المصري خلال العقود الماضية.

وتخصص بروميتيون ما يقرب من 65 إلى 70 بالمئة من إنتاج مصنعها في مصر للتصدير.

"رولينج بلس" مشروع جديد طور التنفيذ

في سبتمبر من العام الماضي، أعلنت الحكومة عن إبرام عقد مع شركة كونكريت بلس لإنشاء مصنع "رولينج بلس" لتصنيع الإطارات باستثمارات 1.07 مليار دولار.

ووفقًا للمعلن في حينه من مجلس الوزراء فإن رولينج بلس" يقام على مساحة 400 ألف متر مربع تُنفذ على 3 مراحل بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويستهدف المشروع إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والنقل الخفيف والثقيل، وبطاقة إنتاجية 7 ملايين إطار سنوياً عند تشغيل مراحل المشروع بالكامل.

ويقام المشروع على ثلاث مراحل، الأولى تنفيذ الأعمال الإنشائية للمصنع، إلى جانب خطوط الإنتاج الخاصة بإطارات السيارات، بطاقة 2.5 مليون إطار سنويًا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه المرحلة من 400 إلى 450 مليون يورو، يستهدف إنتاجها السوق المحلية بنسبة 50 بالمئة.

وتشمل المرحلة الثانية إضافة إطارات النقل الخفيف، وإنتاج 3.5 مليون إطار سنويًا توفر نسبة 40 بالمئة منها للسوق المحلية، ثم ترتفع الطاقة الإنتاجية في المرحلة الثالثة إلى 7 ملايين بعد إضافة صناعة إطارات النقل الثقيل.