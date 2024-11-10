بحضور رئيس وزراء ماليزيا| تشغيل مصنع بروتون في مصر خلال ساعات

القاهرة - (مصراوي):

تفتتح مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة بروتون الماليزية التجارية، الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن بدء تشغيل مصنع عز العرب - السويدي لسيارات بروتون في مصر.

يحضر المؤتمر كل من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، وأنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، وهشام عزالعرب، رئيس مجلس إدارة شركه عز العرب السويدي للاستثمار الصناعي.

ومن المقرر أن يبدأ مصنع بروتون مصر في مرحلته الأولى بإنتاج السيارة ساجا سيدان العائلية، والتي سبق وأن أرسلت الشركة الماليزية شحنة مكوناتها إلى مصر.

وأقيم في سبتمبر، احتفال بمقر مركز الجودة لشركة بروتون في شاه علام، احتفالاً بإرسال الشحنة الأولى من مجموعات التجميع المحلي لسيارة بروتون ساجا ذات المقود الأيسر إلى مصر.

حضر الحفل السفير رجائي توفيق سعيد نصر، السفير المصري في ماليزيا، وداتوك حنفي صقري، نائب الأمين العام (للصناعة) بوزارة الاستثمار والتجارة والصناعة. وكان في استقبالهم تان سري سيد فيصل البار، رئيس مجلس إدارة بروتون.

كما حضر الحفل روسلان عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بروتون، وعمرو أبو السعود، عضو مجلس إدارة شركة مصانع عز العرب السويدي للسيارات في مصر، وستيفن شو، مدير المبيعات الدولية في بروتون.

قال روسلان عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بروتون، "إن مبيعات التصدير تعد مجالاً مهماً يدفعنا للتركيز في جهودنا لتحقيق أهدافنا طويلة الأجل.

وأضاف عبد الله أن علامة بروتون تواجدت في سوق السيارات المصري مع شريكها مجموعة عز العرب للسيارات منذ عام 2004، وقد تم تصدير ما يقرب من 17.000 وحدة مكتملة الصنع (CBU) خلال هذه الفترة، ومن المتوقع أن يتم شحن أكثر من 1.400 وحدة إلى البلاد قبل نهاية العام الجاري 2024.

ومع استهداف بدء التجميع المحلي في ديسمبر من هذا العام في مصنع تجميع تملكه مصانع عز العرب السويدي للسيارات (ESAF) فمن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج المستهدف لعام 2025 إلى ما يزيد عن 5.000 وحدة من طراز بروتون ساجا.

وقال ستيفن شو، مدير المبيعات الدولية في شركة بروتون: "تتيح عملية تجميع بروتون ساجا في مصر للشركة تحقيق هدف الحكومة المصرية المتمثل في تقليل عدد الواردات مكتملة الصنع CBU إلى البلاد مع تشجيع أنشطة التجميع المحلي.

وأكد شو أن هذا يخلق إمكانية للتوسع في القدرة الإنتاجية في المستقبل، خاصة بعد إطلاق طرازات جديدة، بهدف جعل مصر مركزًا لتصدير سيارات بروتون إلى منطقة شمال إفريقيا."

وأوضح أنه في السنوات الثلاث الأولى حتى نهاية عام 2026، من المتوقع أن تحقق بروتون إيرادات تبلغ 570 مليون رينجيت ماليزي (6 مليارات و368 مليون جنيه) تقريبًا من تصدير حزم التجميع المحلي (CKD) إلى مصر.

وتوقع مدير مبيعات بروتون الدولية، تحقيق إيرادات إضافية تبلغ 20 مليون رينجيت ماليزي (224 مليون جنيه مصري) تقريبًا من أنشطة تصدير الأجزاء.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يجني الاقتصاد المصري ما يصل إلى 180 مليون رينجيت ماليزي (ملياري جنيه مصري) تقريبًا من الرسوم والضرائب على تجميع سيارات بروتون في البلاد.