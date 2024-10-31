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7 لوحات سيارات مميزة للبيع بالمزاد.. أبرزها "هـ و 111" و"جـ و ـه 1"

06:24 م الخميس 31 أكتوبر 2024
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    جانب من اللوحات المعروضة للبيع
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القاهرة - (مصراوي):

يقام في الفترة من 31 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر مزاد علني إلكتروني عبر موقع "لوحتك دوت كوم" الذي تشرف عليه الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، لبيع 7 لوحات مميزة للسيارات.

ووصل سعر لوحة "أ مـ ع 555" المطروحة بالمزاد الحالي ويتنافس على شرائها أربعة متزايدين 175.000 جنيه، بينما لوحة "بـ و ب 6669" وصلت إلى 155.000 جنيه ويزايد عليها شخصين.

اللوحة الثالثة هي "أ م 111" ويتزايد لشرائها خمسة أشخاص ووصل سعرها 540.000 جنيه، فيم اللوحة الرابعة والمكونة من أرقام وحروف "هـ و 111" ويتزايد للحصول عليها شخص واحد وبلغ سعرها 400.000 جنيه.

أما اللوحة الخامسة هي "جـ و 5 1" ووصل سعرها إلى 435.000 جنيه ويتنافس لشرائها ثلاثة أشخاص، واللوحة السادسة هي "قـ مـ ه 1" وسعرها حتى الآن 485.000 جنيه ويسعى لامتلاكها شخصين.

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لوحات سيارات وزارة الداخلية
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