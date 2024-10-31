أستون مارتن تبيع 1641 سيارة خلال الربع الثالث

لندن - (د ب أ):

باعت شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية أستون مارتن 1641 سيارة لعملاء الجملة خلال الربع الثالث من العام الحالي بزيادة نسبتها 14% سنويا ،وهو ما ساعدها على تقليص خسائرها قبل حساب الضرائب إلى 2ر12 مليون جنيه إسترليني مقابل 6ر117 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه زادت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 1ر8% إلى 6ر391 مليون جنيه إسترليني مقابل 1ر362 مليون جنيه إسترليني خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي باعت الشركة 3639 سيارة بتراجع نسبته 17% لتسجل خسائر قبل حساب الضرائب بقيمة 9ر228 مليون جنيه إسترليني مقابل خسائر قيمتها 8ر259 مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي.

في حين تراجعت إيراداتها خلال الأشهر التسعة الماضية بنسبة 3ر4% سنويا إلى 6ر994 مليون جنيه إسترليني مقابل 01ر1 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي.

ومع استبعاد البنود الخاصة بلغت خسائر الشركة خلال الربع الثالث 3ر10 مليون جنيه إسترليني مقابل خسائر بقيمة 5ر123 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي.

وتراجع صافي خسائر أستون مارتن ربع السنوية من 118 مليون جنيه إسترليني إلى 1ر12 مليون جنيه خلال الربع الثالث.

كما تراجعت خسائر التشغيل خلال الربع الثالث إلى 7ر26 مليون جنيه إسترليني مقابل 1ر52 مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي.