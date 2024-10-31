بدون سائق.. سيارات "وايمو" ذاتية القيادة تقطع مليون كيلومتر أسبوعيا

سان خوسيه - (د ب أ):

تعتزم شركة صناعة السيارات ذاتية القيادة وايمو المملوكة لشركة جوجل الأمريكية للتكنولوجيا تعزيز وضعها المسيطر على سوق سيارات الأجرة ذاتية القيادة بالعمل في مدن أمريكية خرى.

وبحسب الشركة فإن سيارات وايمو ذاتية القيادة تنفذ أكثر من 150 ألف رحلة وتقطع أكثر من مليون كيلو متر وعلى متنها ركاب أسبوعيا، دون وجود سائق خلف عجلة القيادة.

وتعمل الشركة حاليا في مدن سان فرانسيسكو ولوس أنجليس وفونيكس وأوستن، ومؤخرا في أتلانتا. ولم تكشف الشركة عن المدن الجديدة التي تعتزم العمل فيها خلال الفترة المقبلة.

من ناحيته قال ساندر بيشاي الرئيس التنفيذي لمجموعة ألفابيت المالكة لشركة جوجل إن سيارات وايمو أصبحت جزءا من الحياة اليومية بسرعة في مدينتي أوستن وأتلانتا، مضيفا أن تعاون وايمو مع شركة خدمات النقل الذكي أوبر تكنولوجيز ساعد في هذا النمو.

يأتي ذلك في حين كشف إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا عن نموذج اختباري لسيارة كهربائية ذاتية القيادة بهدف تشغيلها كسيارة أجرة. وقال إنه يعتزم بدء إنتاج هذه السيارات في عام 2026، مع توقع إنتاج حوالي مليوني سيارة سنويا.

ويعد ماسك بإنتاج سيارة أجرة كهربائية ذاتية القيادة منذ سنوات، لكن تسلا مازالت تنتج سيارات مزودة بنظام مساعدة السائق يحتاج إلى وجود سائق خلف عجلة القيادة، في حين أن سيارات وايمو تعمل دون وجود مثل هذا السائق.

في الوقت نفسه فإن سيارات وايمو مرتفعة التكلفة بسبب استخدام تكنولوجيا غالية الثمن لضمان السلامة باستخدام وحدات استشعار إضافية مثل الرادار الذي يعمل بالليزر لمسح المكان المحيط بالسيارة من جميع الاتجاهات، وهو ما يمثل مشكلة أكبر أمام محاولات تحقيق أرباح من إنتاج وتشغيل هذه السيارة. وتقول وايمو إنها تطور نظام قيادة أحدث أقل تكلفة.