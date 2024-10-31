هيونداي تستدعي أكثر من 1500 سيارة "نيكسو" بسبب عيب قاتل

واشنطن - (د ب أ):

قررت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي موتورز استدعاء سيارتها "نيكسو" التي تعمل بالهيدروجين وهي من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) في الولايات المتحدة لإصلاح خلل محتمل بعد تحذير أجهزة الرقابة من احتمال حدوث تسرب للوقود يؤدي إلى انفجار السيارة.

وأصدرت هيونداي قرار استدعاء حوالي 1545 نيكسو، والتي تمثل إجمالي عدد السيارات التي تم بيعها من هذا الطراز في الولايات المتحدة منذ 2019.

يذكر أن هذا الطراز الذي يكشف حاليا عن خطر محتمل لوسائل النقل الكهربائية البديلة، كان أول سيارة إس يو في تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني في العالم، وتباع في الولايات المتحدة بسعر 63 ألف دولار.

وتقول الوثائق التي نشرتها أجهزة السلامة الأمريكية إن وحدة تخفيف الضغط الموجودة في السيارة يمكن أن تتحطم وتسبب في تسرب الهيدروجين، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى اشتعال النار في السيارة حتى أثناء توقفها في أماكن الانتظار.

ويقال إنه في حالة تعطل وحدة تخفيف الضغط، يظهر ضباب أبيض في الجزء الخلفي من السيارة نيكسو بينما يسمع السائق صوتًا عاليًا يشبه صوت الرياح. كما سيسجل مقياس الوقود انخفاضا سريعا وسيضيء ضوء عطل في مجموعة العدادات.

وتقول هيونداي إنه لم يتم تسجيل أي حوادث حريق في أي مكان من العالم بسبب هذا الخلل وأنه تم إبلاغ أصحاب السيارات لكي يسمحوا للوكلاء والموزعين باستبدال وحدات تخفيف الضغط.

وأضافت الشركة في بيان أنها أطلقت عملية الاستدعاء "لضمان سلامة عملائنا". وقالت وثائق الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية أنه من المتوقع أن يكون 1% فقط من السيارات المقرر استدعاؤها معيبة.

يذكر أن السيارة نيكسو تحتوي على خزانات للهيدروجين وتعمل من خلال تحويل الهيدروجين إلى كهرباء لتشغيل المحرك الكهربائي. ويقول الخبراء إن تسرب الهيدروجين يمكن أن ينطوي على خطورة إذا تعرض للاشتعال، رغم أنه سينتشر في الهواء دون التسبب في أضرار في الظروف الطبيعية.