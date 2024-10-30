Twingo E-Tech.. سيارة رينو الكهربائية الجديدة لا تتجاوز مليون و60 ألف جنيه

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

باريس - (د ب أ):

كشفت شركة رينو النقاب عن سيارتها الكهربائية Twingo E-Tech الاختبارية، التي تنتمي لفئة السيارات الصغيرة المخصصة للمدن.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتهاTwingo E-Tech الاختبارية تعتمد على المنصة التقنيةCMF-B المخصصة للسيارات الكهربائية، وهو ما يعني الوصول نظريا إلى مدى سير يبلغ400 كلم.

وعلى الناحية التصميمية، تتميز السيارة الاختبارية بطابع عصري مع لمسات كلاسيكية من حقبة التسعينيات من القرن الماضي خاصة على المقدمة، فضلا عن الخطوط الديناميكية على الجوانب والكشافات النحيفة والعاملة بتقنية LED، وكذلك المصابيح الخلفية المقوسة بنفس تصميم الكشافات الأمامية.

وتتوج هذه الملامح بلون الطلاء الأخضر مع عناصر تصميمية تتباين باللون الأسود المطفأ، وكذلك السقف البانورامي وفتحات التهوية الثلاثية على غطاء حيز المحرك، فضلا عن تصميم مستدير لمقابض الأبواب.

ومن المتوقع طرح السيارة Twingo E-Tech القياسية في الأسواق بحلول عام 2026 نظير سعر يقل عن 20 ألف يورو أي ما يعادل مليون و 60 ألف جنيه تقريبًا.