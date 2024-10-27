دولة عربية تصنع سيارة كل 60 ثانية.. وصل إنتاجها في عام واحد 570 ألف سيارة

كتب - محمد جمال:

تمكنت دولة المغرب من تحقيق تقدم كبير في القطاع الصناعي لتصبح المملكة اليوم واحدة من أبرز منتجي السيارات في أفريقيا والشرق الأوسط، ما جعل من هذه الدولة وجهة جذابة للاستثمار في الصناعات الحديثة.

لم تكتفي المغرب بكونه أكبر منتج للسيارات في القارة الإفريقية فحسب، بل حققت بحسب "العربية. نت" نجاحًا ملحوظًا في تصدير سياراتها إلى الأسواق الأوروبية، ما عزز مكانتها في سلاسل التوريد العالمية وفقًا لما أعلنته الحكومة خلال الشهر الجاري.

استطاعت المغرب أن تنتج خلال عام 2023 المنقضي ما يقرب من 570 ألف سيارة، بمعدل يقارب سيارة واحدة كل دقيقة ليؤكد على كفاءة قطاعه الصناعي.

تبنت دولة المغرب فكرة تصنيع سيارات صديقة للبيئة، فقد أعلنت في شهر يوليو 2024 من العام الجاري إنتاج أول سيارة هجينة تجمع بين محرك وقود تقليدي وآخر كهربائي.

تؤكد هذه الإنجازات أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانته كوجهة صناعية رائدة في القارة الأفريقية، ومساهم رئيسي في الاقتصاد العالمي من خلال تصدير منتجاته إلى العديد من الأسواق الدولية.

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